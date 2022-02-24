TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

24.02.2022 14:30
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır " 28 Şubat'ın yıldönümü", CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer "Emeklilerin yaşadığı sorunlar", İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz "Üniversiteye giriş için uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanının kaldırılması" hakkında gündem dışı konuşma yaptı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Çakır, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu belirterek "Savaş çözümdür." anlayışını reddettiklerini söyledi.

CHP'li Gürer ise Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin Türkiye'ye olumsuz yansımalarının önüne geçmek için "Tarımda Acil Eylem Planı" geliştirilmesini istedi.

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Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti, Kocaeli, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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