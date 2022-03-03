TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, "yoksulluk", AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, "Kayseri ilinin yatırımları", AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Mersin ilinin sağlık altyapısı ve sağlık yatırımları" hakkında gündem dışı konuşma yaptı.

Piroğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon rakamlarına işaret ederek, enflasyon rakamlarının çok daha farklı olduğunu ve işçilerin enflasyon karşısında ezildiğini öne sürdü.

AK Parti Kayseri Milletvekili Nergis, Boğazköprü Lojistik Merkezi faaliyete geçtiğinde Kayseri'nin uluslararası taşımacılık pazarındaki payının yükseleceğini ve önemli bir yük aktarma merkezi haline geleceğini belirterek, Kayseri'ye 27 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını anlattı.

AK Parti'li Taşkın ise Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında Mersin'deki sağlık tesislerinin altyapılarının tamamına yakınının yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.