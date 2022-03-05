TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu toplandı

05.03.2022 14:54
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Birleşimin başında yapılan kapalı oturumda, Rusya- Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmelerin ele alındığı 2 Mart'ta yapılan gizli oturumunun tutanak özetleri okundu.

Kapalı oturumun ardından Genel Kurul'da, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu " Türkiye'deki kadın sorunları", CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal "Çiftçilerin, esnafların ve besicilerin sorunları", AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı "Kuvayımilliye şehri Balıkesir" konularında gündem dışı konuşma yaptı.

Daha sonra yerlerinden söz alan milletvekilleri, gündemlerindeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

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Milletvekili, Celal Adan, Ukrayna, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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