TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulu toplandı

24.05.2022 15:57
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, "İstanbul'un Fethi", CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, "İmar barışı mağdurları ve geri dönüşüm işçilerinin sorunları", İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Havza Genelgesi'nin yayımlanmasının 103. yıl dönümü" konusunda gündem dışı konuşma yaptı.

Alev Dedegil, İstanbul'un Fethi'nin, insanlığın hafızasından silinmeyecek izler bıraktığını, adaletle hükmetmenin ve insan haklarına saygının sembolü olduğunu söyledi.

Özcan Purçu, yapı kayıt belgesi olan binalara yıkım kararının gelmeye başladığını iddia ederek, yaklaşık 3 milyon yapıya yıkım kararı ve idari para cezası verildiğini ileri sürdü.

Purçu ayrıca, katı atık toplayıcılarına verilen idari para cezalarının kaldırılmasına ilişkin acil bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Havza Genelgesi'nin yayımlanmasının 103. yıl dönümü hakkında yaptığı konuşmada, 103 yıl sonra bugün TBMM'nin işlevsizleştirildiğini iddia ederek, "103 yıl sonra bugün dış politikada Atatürk'ün Samsun'da hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma ülküsü terk edilmiş, Türkiye, Orta Doğu bataklığına mahkum edilmiştir." diye konuştu.

Gençlerin 103 yıl sonra bugün istikbal adına umutlarını kaybettiğini öne süren Usta, "Büyük Türk gençliği, hayallerinizden vazgeçmeyin." dedi.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 24 Mayıs 2022 Müsilajla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM'de Müsilajla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Kaynak: AA

Nimetullah Erdoğmuş, Alev Dedegil, İstanbul, TBMM, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


Son Dakika
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın prezervatifteki spermleri cinsel organına enjekte etti, şok gerçek doktorda ortaya çıktı
15:23 65 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın katili: 11 bin liraya anlaştık, konuşurken kendimi kaybettim
15:22 Sevgilisi "intihar" demişti, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonu cinayeti aydınlattı
15:22 Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
15:09 Son seçim anketi yayınlandı: Cumhur'a kötü haber, Millet İttifakı fark attı!
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:03:54. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement