TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti'li Aydemir: 'Millet, 6'lı masaya 2023'te öyle bir demokrasi dersi verecek ki bir daha iflah olmayacaklar'

Kaynak: AA

Nimetullah Erdoğmuş, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

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