TBMM Genel Kurulunda Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası - Son Dakika
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Politika

TBMM Genel Kurulunda Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası

TBMM Genel Kurulundaki arbede dolayısıyla TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi. Genel Kurulun, CHP'nin 'Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması' önergesini ele aldığı olağanüstü toplantısındaki usul tartışmaları sırasında yaşanan arbede dolayısıyla belli aralıklarla oturuma ara verildi.

16.08.2024 19:18
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TBMM Genel Kurulundaki arbede dolayısıyla TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a kınama cezası verildi.

Genel Kurulun, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesini ele aldığı olağanüstü toplantısındaki usul tartışmaları sırasında yaşanan arbede dolayısıyla belli aralıklarla oturuma ara verildi.

Genel Kurulu yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un grup başkanvekillerini görüşmeye davet ettiğini bildirdi.

Görüşmenin ve araların ardından Genel Kurulu TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetmeye başladı.

Grup başkanvekillerinin anlaştığını dile getiren Kurtulmuş, dün TBMM Genel Kurulunda Cumhuriyet tarihinin en önemli oturumlarından birisinin gerçekleştirildiğini vurguladı. Kurtulmuş, dün, bütün dünyaya örnek teşkil eden, bütün partilerden milletvekillerinin katıldığı, dünyaya örnek olacak oturumun yapıldığını hatırlattı.

Temiz dil ve temiz davranış içinde sürecin devam etmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Genel Kurulun bugünkü görüşmelerinin süreceğini söyledi.

Görüşmeler sırasındaki arbede dolayısıyla Şık ve Özalan ile ilgili grup başkanvekillerinin uzlaşısıyla ortak karar alındığını dile getiren Kurtulmuş, TİP İstanbul Milletvekili Şık'ın bugünkü birleşimdeki sözlerinin İçtüzüğün 160'ncı maddesinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi kapsamında olduğunu ve kınama cezası gerektirdiğini kaydetti.

Kurtulmuş, Şık'a kınama cezası verilmesini teklif ederek oylamaya sundu. Oylamada, Şık'a kınama cezası verilmesi kabul edildi.

AK Parti İzmir Milletvekili Özalan'ın fiilinin ise İçtüzüğün 160'ncı maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi kapsamında olduğunu ve kınama cezası gerektirdiğini söyleyen Kurtulmuş, Özalan hakkında kınama cezası teklif etti. Oylama sonucunda Özalan'a kınama cezası verilmesi kabul edildi.

Kurtulmuş, daha sonra genel görüşme önergesinin ön görüşmelerini başlatarak ilk sözü Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya'ya verdi.

Görüşmelere devam ediliyor.

Kaynak: AA

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