TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

30.03.2022 17:07
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Meclis Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Meclis Genel Kurulunda CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda milletvekillerinin ve grup başkanvekillerinin yerinden söz almasının ardından partilerin gündeme ilişkin önerileri görüşüldü.

İYİ Parti'nin "şeker", HDP'nin "Ayn el-Arap" ve CHP'nin "Kayseri Zamantı Irmağı sulama sorunu" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün görüşülerek gündeme alınması önerileri, ayrı ayrı görüşüldükten sonra yapılan oylamalarda kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


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