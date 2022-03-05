TBMM Genel Kurulunda CHP ve MHP'li vekiller arasında gerginlik - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulunda CHP ve MHP'li vekiller arasında gerginlik

05.03.2022 17:38
TBMM Genel Kurulunda CHP ve MHP'li vekiller arasında gerginlik

TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve MHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve MHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, 'Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Grup önerileri üzerine milletvekillerinin konuşmaları devam ederken MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sataşma olmamasına rağmen AK Parti milletvekillerine sürekli cevap verdiğini söyleyerek tepki gösterdi. Bülbül söz isteyerek, "Bıktık artık ya böyle bir şey olamaz. Size sataşma olmamasına rağmen sürekli cevap veriyorsunuz" dedi. Bunun üzerine MHP ve CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.Milletvekillerinin ayağa kalkması üzerine oturuma ara verildi. Verilen arada genel kurulda MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'e yumruk attı. CHP'li Özel ve diğer milletvekilleri araya girerek Yılmaz'ı sakinleştirmeye çalıştı. CHP'li Cengiz Gökçel ise milletvekilleri tarafından genel kuruldan çıkarıldı.


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Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP ve MHP'li vekiller arasında gerginlik - Son Dakika


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