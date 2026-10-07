TBMM Genel Kurulunda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmaları görüşüldü

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Fonlar tasfiye edilirken kamu kaynağı kullanılmayacaktır. Yani bu süreçte milletimizin vergileri, devletimizin bütçesi kullanılmayacaktır." dedi.

Yüksel, TBMM Genel Kurulunda Fon Koordinasyon Kurulu çalışmalarının görüşüldüğü oturumda AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, fon piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Yaşananların, finansal sistemin bütününe ilişkin bir sorun oluşturmadığını vurgulayan Yüksel, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde, belirli işlemler ve uygulamalar çerçevesinde ortaya çıkan bir durumun bulunduğunu söyledi.

Yüksel, 2 Ekim itibarıyla tasfiyedeki fonların toplam portföy değerinin hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4'üne karşılık geldiğini bildirdi.

Türkiye'nin güçlü bir sermaye piyasası altyapısına sahip olduğuna işaret eden Yüksel, sınırlı sayıdaki fonda ortaya çıkan sorunların diğer fonlara ve piyasanın geneline yayılmasını önlemek amacıyla güçlü ve kapsamlı tedbirler alındığını kaydetti.

Yaşanan sürecin bütün yönleriyle inceleneceğinin altını çizen Yüksel, "Kim olursa olsun, piyasayı bozan ve yatırımcıyı mağdur eden herkes bunun sonuçlarına katlanacaktır. Piyasa manipülasyonu yapanlar hukuk önünde hesap verecektir. Vatandaşımızın, yatırımcımızın canını yakan, huzur ve güven iklimini bozmaya teşebbüs eden her kim varsa makamı, ünvanı, partisi fark etmeksizin hukuk önünde bedel ödeyecek, gereken yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Alınan tedbirleri anlatan Yüksel, sürecin, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının koordinasyonunda iki koldan yürütüldüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, konunun tüm yönleriyle incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdiğini belirten Cüneyt Yüksel, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında da Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu anımsattı.

Yüksel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 ayrı dosya üzerinden "bilgi suistimali, piyasa dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturmalar yürütüldüğünü aktardı.

"Zararın faturası milletimize değil, sorumlulara ödetilecektir"

Soruşturmalar kapsamında 85 şüphelinin tutuklandığını anlatan Yüksel, 1 Temmuz-16 Eylül arasındaki fon çıkışlarının incelemeye alındığını, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlıklarının dondurulduğunu ifade etti.

Tasfiye kararına konu 6 şirkete ait 125 fonun tasfiyesini Ziraat Bankası'nın yürüttüğünü bildiren Yüksel, Tera'ya ait 6 fonun tasfiyesinin ise Tera'nın saklayıcı kuruluşu olması nedeniyle İş Bankasınca gerçekleştirildiğini anlattı.

Tasfiye sürecinin şeffaf, adil ve etkin bir şekilde yürütüleceğini kaydeden Yüksel, şöyle devam etti:

"Fonlar tasfiye edilirken kamu kaynağı kullanılmayacaktır. Yani bu süreçte milletimizin vergileri, devletimizin bütçesi kullanılmayacaktır. Zararın faturası milletimize değil, sorumlulara ödetilecektir. Yatırımcılara, fondaki payları oranında dağıtım yapılacaktır. Önceliği küçük yatırımcılarımıza ve para piyasası fonlarına vereceğiz. Yatırımcılarımızın haklarını gözetirken özellikle küçük yatırımcılarımızı koruyacak ve süreci mümkün olan en kısa sürede sonuçlandıracağız. Tasfiyeyi iki ayrı yöntemle ilerleteceğiz. Mali yapıları görece daha güçlü olan fonlarda olağan tasfiye süreci işletilecektir. Diğer fonlarda olağanüstü tasfiye yöntemi uygulanacaktır. Dört şirkete ait fonların yatırımcılarına, tasfiye sonunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilmek üzere 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacaktır. Buna göre, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılarımıza tutarın tamamı, 1 milyon lira veya üzerinde olan yatırımcılarımıza ise 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacaktır."

Tasfiye sürecindeki diğer bir önemli adımın da "haksız veya fahiş kazançların geri kazanılması" olacağını vurgulayan Yüksel, bu amaçla Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına iki ayrı türde iade hesabı açıldığını belirtti.

Yüksel, gönüllü iadenin bir af olmayacağının altını çizerek, yapılan iadenin, ilgililerin hukuki sorumluluğunu kendiliğinden ortadan kaldırmayacağını söyledi.

Olağanüstü tasfiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturmak amacıyla düzenlemeler ve mevzuat çalışmaları yapıldığını dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarla hem yatırımcıların hak sahipliğinin ve yapılacak ödemelerin esasları hem de kayıp varlıkların geri kazanılması ve yatırımcılara dağıtılması süreci açık bir hukuki çerçeveye kavuşturulacaktır. Hak sahipleri fon ve hesap bazında belirlenecek, yatırımcının net yatırım tutarı enflasyon oranlarına göre güncellenecektir. Düzenlemenin ikinci ayağını ise geri kazanım mekanizması oluşturacaktır. Fonlarda tespit edilen zarar, kayıp ve eksik bakiyelerin sorumlulardan tahsili yoluna gidilecektir. El konulan veya müsadere edilen varlıklar TMSF tarafından nakde çevrilecek ve elde edilen gelirler geri kazanım hesabında toplanacaktır. Bu hesapta biriken tutarlar da Yatırımcı Tazmin Merkezi aracılığıyla hak sahibi yatırımcılara dağıtılacaktır. Birikimlerini bu fonlara emanet eden her bir vatandaşımızın kaygısını anlıyoruz. Milletin hakkı, bizim kırmızı çizgimizdir. Pusulamız ahlak, hukuk ve vicdandır. Bu ülkenin geleceğine inanan, bu ülkeye güvenen hiç kimse mağdur edilmeyecek, milletimizin güven ve huzuruna kastedenin de gözünün yaşına bakılmayacaktır."

"Piyasalar vurguncuların oyun alanı değildir"

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, vatandaşın hakkının yenilmesine göz yummayacaklarını belirtti.

Vatandaşların birikiminin kendilerine emanet olduğunun altını çizen Savaş, yaşanan süreçte birikimine ulaşamayan, ödeme sürecini merak edenlerin hassasiyetini anladıklarını belirtti.

Mustafa Savaş, şöyle konuştu:

"Sorunu hızlı ve hakkaniyete uygun şekilde çözmek için azami gayreti gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak sorumluluğumuz milletin hassasiyetine somut adımlarla cevap vermektir. Devletimizin ilgili kurumlarının aldığı tedbirleri, hukuki süreçleri ve yatırımcı haklarının korunmasına yönelik çalışmaları bu anlayışla değerlendiriyoruz. AK Parti, Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü ve sözcüsüdür. AK Parti olarak her türlü usulsüzlüğe karşı tavizsiz hareket etmekteyiz."

Türkiye'nin, iktidarları döneminde güçlü finansal altyapıya kavuştuğunu dile getiren Savaş, bugüne kadar sermaye piyasalarında dönüşümler yaşandığını, atılımların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Savaş, fon piyasasındaki sıkıntının sermaye piyasalarındaki yapısal sorundan kaynaklanmadığına dikkati çekti.

Alınan tedbirleri ve yapılan çalışmaları anlatan Savaş, daha sağlıklı sermaye piyasası kurulması için iradenin ortaya konulduğunu ifade etti.

AK Parti'li Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"Finansal sistemi olumsuz etkileyecek risk mevzubahis değildir. Yanlış işlere bulaşanlar temizlendiğinde, ihtiyaç görülen düzenlemeler yapıldığında sermaye piyasaları büyük ivme yakalayacaktır. Sermaye piyasalarında gelecek, dün ve bugünden daha iyi olacaktır. Hisse senedi ve fon manipülasyonlarıyla vatandaşlarımızın birikimi hedef alınmış, güveni olumsuz etkilenmiştir. Sermaye piyasalarında yaşanan bu süreç, kuralların eksiksiz işletilmesi, şeffaflığın sağlanması, yatırımcı güveninin sağlıklı işleyebilmesi için bir fırsat sunmaktadır. Sermaye piyasalarında atılacak yeni adımlar, tasarruf sahiplerinin güvenini tazeleyen, şeffaflığı artıran ve ekonomiye uzun vadeli, kaliteli finansman sağlanan yeni dönemin kapısını aralayacaktır. Milletimiz müsterih olsun, bu piyasalar vurguncuların oyun alanı değildir."

Savaş, mevzuata aykırı hareket eden, haksız kazanç elde edenlerle ilgili gerekli işlemlerin yürütüldüğünü söyledi.

Şahsı adına konuşan EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, iktidarı eleştirdi.

Milletin ve emekçilerin fon soruşturmasına ilişkin iktidardan hesap sorması gerektiğini söyleyen Bayhan, Türkiye'yi emekçilerin düzlüğe çıkaracağını belirtti.

Siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a söz verdi.