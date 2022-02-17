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TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin 4 kanun teklifi kabul edildi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin 4 kanun teklifi kabul edildi

17.02.2022 19:41
TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin 4 kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 4 kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 4 kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

Türkiye ile Moldova Arasında Kongaz Süleyman Demirel Moldova Türk Lisesi Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Karayolları İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi, Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşması ve Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşmasına Ek Karayolu Yatay İşaretleme Protokolüne Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye ve İsviçre Federal Konseyi Arasında Diplomatik Misyon, Konsolosluk ve Daimi Temsilcilik Mensuplarının Refakatçilerine İlişkin Kazanç Getirici Faaliyetler Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye ile Zimbabve Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi 22 Şubat Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Moldova, Türkiye, Türk, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalara ilişkin 4 kanun teklifi kabul edildi - Son Dakika


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