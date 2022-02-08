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TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel ile ilgili raporunu Karma Komisyona sundu - Son Dakika

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel ile ilgili raporunu Karma Komisyona sundu

08.02.2022 17:22
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel ile ilgili raporunu Karma Komisyona sundu

TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sunuldu.

TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sunuldu.

Karma Komisyon 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.

Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.

Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Semra Güzel, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Güzel ile ilgili raporunu Karma Komisyona sundu - Son Dakika


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