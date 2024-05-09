TBMM ile Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı - Son Dakika
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Politika

TBMM ile Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Küba'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, TBMM ile Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan anlaşmaya göre parlamentolar arasında iş birliği geliştirilecek ve çeşitli alanlarda ortak çalışmalar yapılacak.

09.05.2024 16:32
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un Küba'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, TBMM ile Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez, Küba parlamento binasında (Capitolio) gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından iki ülke parlamentosu arasında Çalışma Grubu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Çalışma grubu faaliyetlerinin amaçlarının belirlendiği anlaşmaya göre parlamentolar arasındaki mevcut iş birliği ile siyaset, ekonomi, ticaret, maliye, bilim, eğitim, kültür ve diğer alanlarda iş birliği geliştirilecek. Yasama, denetim ve parlamentonun diğer faaliyetlerine ilişkin tecrübe ve bilgi paylaşımını güçlendirmek amacıyla ihtisas komisyonları ve idari teşkilatlar arasında düzenli temaslar, karşılıklı ziyaretler ve ortak toplantıların yapılması teşvik edilecek, uluslararası parlamenter kuruluşlar ve konferanslar kapsamındaki faaliyetler ortak gündem ve müşterek menfaat doğrultusunda koordine edilecek.

Anlaşmaya göre idari teşkilatlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla deneyimlerin ve en iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştıran teknik iş birliği projeleri ve eğitim programlarının düzenlenmesi teşvik edilecek. Enerji, sağlık, eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve doğal afetlerin etkilerinin azaltılması gibi alanlar da dahil olmak üzere parlamentoların karşılıklı çıkarlarını ilgilendiren konularda düzenli istişarelerde bulunulacak. - HAVANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM ile Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı - Son Dakika

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