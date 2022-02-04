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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ege Denizi'nde inceleme yapacak - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ege Denizi'nde inceleme yapacak

04.02.2022 16:25
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ege Denizi'nde inceleme yapacak

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan sınır birliklerince geri itilen ve donarak ölen göçmenlerle ilgili Ege Denizi'nde inceleme yapacaklarını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan sınır birliklerince geri itilen ve donarak ölen göçmenlerle ilgili Ege Denizi'nde inceleme yapacaklarını söyledi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada, komisyon olarak Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilen göçmenlerin donarak öldüğü bölgede inceleme yapacaklarını söyledi. Dünkü komisyon toplantısında da Hakan Çavuşoğlu, "Ege Denizi'ne gitmek istiyoruz. Yaşananları canlı olarak hem mültecilerin gördüğü gözüyle ne olduğunu hem maruz kalınan durumların ne olduğunu görmek istiyoruz. Böyle bir planlamamız var. Hakikaten insanlık adına utanç verici bir şey" demişti.


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Hakan Çavuşoğlu, Ege Denizi, İnceleme, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ege Denizi'nde inceleme yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Ege Denizi'nde inceleme yapacak - Son Dakika
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