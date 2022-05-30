TBMM insan haklarını inceleme ve araştırma alt komisyonu Hollanda'ya gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM insan haklarını inceleme ve araştırma alt komisyonu Hollanda'ya gidiyor

30.05.2022 12:42
TBMM insan haklarını inceleme ve araştırma alt komisyonu Hollanda'ya gidiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme komisyonu üyeleri, Avrupa ülkelerinde yükselen ırkçılık ve islamofobi faaliyetlerini incelemek üzere Hollanda'ya gidiyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme komisyonu üyeleri, Avrupa ülkelerinde yükselen ırkçılık ve islamofobi faaliyetlerini incelemek üzere Hollanda'ya gidiyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında, 5 kişilik komisyon üyesi Milletvekili ve TBMM'den konunun uzmanı bir heyet 30 Mayıs - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında 5 gün sürecek resmi bir çalışma ziyaretinde heyet Müslümanları hedef gösteren nefret ürünü İslamofobi, İslam düşmanlığı ile etkin bir şekilde mücadele etmek için konuyu yerinde inceleyecek ve ayrıca bu konuda çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirecek.

Resmi ziyarete ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, heyetin Hollanda'daki çok sayıda Türk ve yabancı STK'larla istişare ve değerlendirme toplantısı yaparak İslamofobi alanında çalışan STK temsilcilerle görüşeceğini söyledi.

Hollanda'nın Lahey kentinde bu konuda yetkili merciler olan Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü Rabin Baldewsingh, Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı'nda Entegrasyon Konularından Sorumlu Genel Direktör Carsten Herstel, Hollanda Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar Danışma Organı ve Hollanda Devleti ile Müslümanlar Arası İletişim Organı ile bir araya gelerek bu sorunun çözümü için yapılabilecek çalışmaları değerlendireceklerini anlatan Kavuncu "Hollanda makamlarını söz konusu ırkçılık, İslam düşmanlığı, insanlık suçu olan nefret söylemleri konularında ivedilikle gerekli önlemleri almaya davet edeceğiz. Bu temaslar çerçevesinde resmi kuruluşlar, akademi ve sivil toplum alanlarında konu ile ilgili çalışan araştırmacılarla işbirliği yaparak; farkındalık çalışmaları yapacak ve durum tespiti ile politika önerileri oluşturacağız. Yaşanan somut olaylar üzerinden mağdurların yaşanmışlıkları ve ülkelerin göçmen politikalarını irdeleyeceğiz. Ayrıca Hollanda'ya gerçekleştirecek ziyaret programı sonrası hazırlanacak olan raporumuz TBMM'de ve ilgili birimler nezdinde değerlendirilecek.

Amacımız bir akıl tutulması ve insanlık suçu olan İslamofobi ve İslam düşmanlığına karşı ortak bir mücadele programı geliştirerek; İnsan haklarını ayaklar altına alan, müslümanları hedefe koyan bu ayrımcı, insanlık suçu uygulamaların bir an önce son bulmasıdır" şeklinde konuştu.

(Muhammed Muttalip Yalçın - İHA)

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Poroşenko, Hollanda'ya gitti Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Poroşenko, Hollanda'ya gitti Bilim insanları Cilo Dağları'ndaki buzul alanında inceleme yaptı Bilim insanları Cilo Dağları'ndaki buzul alanında inceleme yaptı
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM insan haklarını inceleme ve araştırma alt komisyonu Hollanda'ya gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir
15:38 Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda
15:36 Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:13:54. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM insan haklarını inceleme ve araştırma alt komisyonu Hollanda'ya gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement