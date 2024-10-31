TBMM Karma Alt Komisyonu Toplandı

Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma alt komisyonu toplandı.

Karma alt komisyon, başkanlık ve kamu denetçisi adaylarının seçimi için bir araya geldi.

Komisyon Başkanlığına, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal seçildi.

Komisyonda yapılan seçimde, 127 aday adayı arasından 12 kamu denetçisi adayı belirlendi. Üst Komisyona sevk edilecek adaylar arasından 4 kamu denetçisi seçilecek.