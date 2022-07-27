TBMM Karma Komisyon, Aydeniz için toplandı (2) - Son Dakika
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TBMM Karma Komisyon, Aydeniz için toplandı (2)

27.07.2022 00:26
TBMM Karma Komisyon, Aydeniz için toplandı (2)

Anayasa Karma Komisyonu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporu görüştü.

KOMİSYON TOPLANTISI 12 SAAT SÜRDÜ

TBMM Adalet- Anayasa Karma Komisyonu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporu görüştü. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında başlayan komisyon toplantısı 12 saat sürdü. Komisyonda Aydeniz adına savunmayı HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oluç ve İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm yaptı. Komisyonda Aydeniz hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine zincirleme bir şekilde katılma', 'zincirleme bir şekilde terör örgütü propagandası yapma', 'kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme bir şekilde alenen hakaret', 'görevi yaptırmamak için zincirleme bir şekilde direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma', 'toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme', 'birden fazla kişi ile birlikte görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından düzenlenen 5 yasama dokunulmazlığı dosyası görüşüldü.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

TBMM Adalet- Anayasa Karma Komisyonunda, Salihe Aydeniz adına hazırlık komisyonunca hazırlanan beş ayrı dosya, yapılan sözlü savunmaların ardından ayrı ayrı oylandı. Aydeniz hakkında dokunulmazlığının kaldırılması yönünde CHP ve HDP'nin ret oylarına karşılık AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edildi.


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DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı! DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı! Karma Komisyon, Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Karar Verdi Karma Komisyon, Salihe Aydeniz'in Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Karar Verdi
Kaynak: DHA

Salihe Aydeniz, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Karma Komisyon, Aydeniz için toplandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Karma Komisyon, Aydeniz için toplandı (2) - Son Dakika
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