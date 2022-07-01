TBMM KİT Komisyonunda Türk Eximbank'ın 2019-2020 hesapları görüşüldü - Son Dakika
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TBMM KİT Komisyonunda Türk Eximbank'ın 2019-2020 hesapları görüşüldü

01.07.2022 17:10
TBMM KİT Komisyonunda Türk Eximbank'ın 2019-2020 hesapları görüşüldü

Türk İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, bugün itibarıyla 1200'e yakın firmanın İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) kefaletiyle 3,2 milyar liralık krediyi Eximbank'tan kullandığını belirtti.

Türk İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, bugün itibarıyla 1200'e yakın firmanın İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE AŞ) kefaletiyle 3,2 milyar liralık krediyi Eximbank'tan kullandığını belirtti.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, bankanın 2019-2020 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, komisyonun açılışında yaptığı konuşmada, bugünkü görüşmelerle denetim kapsamındaki kuruluşların 2019-2020 hesap dönemine ilişkin toplantılarının tamamlanacağını belirtti.

Komisyonun 6 ay boyunca 31 alt komisyon ve 24 üst komisyon toplantısı olmak üzere 55 denetim toplantısı gerçekleştirdiğini anlatan Savaş, bu toplantılarda, 2019 yılında 82, 2020 yılında 95 kuruluş olmak üzere toplam 177 kuruluşun bilanço ve netice hesaplarını görüştüklerini ifade etti.

Savaş, bundan sonra denetim sonuçlarını içeren genel raporun hazırlanacağını, komisyon çalışmalarına katkı sağlayan Sayıştay başta olmak üzere tüm kamu kurumlarının temsilcilerine teşekkür etti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Güney de komisyonda yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin tek resmi ihracat destek kuruluşu olduklarını söyledi.

Mal ve hizmet ihracatı yapan firmaları kredi ve alacak sigortasıyla destekleyerek, bu kuruluşların uluslararası ticarette daha fazla pazar payı almasını amaçladıklarını belirten Güney, kredi ve alacak sigortası yanında, kur riskine ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmaya karşılık da türev ürünlerle ihracatçının bu riskleri yönetmesini sağlamaya gayret ettiklerini kaydetti.

Türkiye'nin en büyük alacak sigortası kuruluşu olduklarını, Türkiye'deki banka sıralamasında aktif büyüklüğe göre 10. sırada yer aldıklarını bildiren Güney, kredi büyüklüğünde ise 8. büyük banka olduklarını ifade etti. Güney, bu yılın ilk çeyrek rakamlarına göre ülkede verilen ihracat kredilerinin yüzde 47'sini kendilerinin verdiğini aktardı.

Ali Güney, ihracata verilen desteği yıllar itibarıyla artırdıklarının altını çizerek, geçen sene 22,5 milyar dolarlık kredi desteği yanında, 23,6 milyar dolarlık alacak sigortası desteği verdiklerini anlattı.

Bu yılın ilk 5 ayında 9,1 milyar dolar kredi desteği, 11 milyar dolar alacak sigortası desteği verdiklerini ifade eden Güney, yıl sonunda 50 milyar dolarlık kredi artı alacak sigortası desteği sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Güney, "İhracatın tabana yayılması için KOBİ'leri mümkün olduğunca Eximbank destekleriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda KOBİ müşteri sayısının toplam müşteri sayısına oranı mayısta yüzde 80'ler seviyesine geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"İGE AŞ milat oldu"

İhracatın tabana yayılması noktasında İGE AŞ'ye kurucu ortak olarak katıldıklarını anımsatan Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KOBİ'lerin finansmana erişimdeki en büyük meselesi teminat meselesi. İGE'nin vermiş olduğu kefaletle KOBİ'ler artık Eximbank imkanlarından bir teminat sorunu olmadan rahatlıkla faydalanabilmekte. Bugün itibarıyla 1200'e yakın firma, 3,2 milyar liralık krediyi Eximbank'tan İGE kefaletiyle kullanmış durumda. İGE AŞ'nin Türkiye ihracatında önemli milat olduğunu düşünüyorum. İGE AŞ'ye yoğun talep de oluştu. İGE AŞ faaliyete başlayalı 3 ay gibi süre oldu. Şu anda sadece Eximbank üzerinden kredi kullandırılıyor. Yakın zamanda inşallah bankaları da bu sisteme dahil edeceğiz."

"20 ticari banka devreye giriyor"

Görüşmelere katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da İGE AŞ ile hedeflenen kesimin KOBİ'ler olduğuna işaret ederek, "1 milyar 460 milyon liralık öz sermayemiz var. Şu anda ticari bankaları da devreye sokuyoruz, 20 ticari banka devreye giriyor. Onların da katkısıyla sermayeyi 2 milyar liranın üzerine taşıyoruz. Aynı zamanda Hazine kefaleti aldık. Baktığımız zaman 50 milyar liralık büyüklüğe ulaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde İGE çok önemli fonksiyon ifa edecek. İGE tarafından toplam başvuruların yüzde 96'sı kabul edildi." dedi.

Görüşmelerin ardından Türk Eximbank'ın 2019-2020 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.

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Kaynak: AA

İhracat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM KİT Komisyonunda Türk Eximbank'ın 2019-2020 hesapları görüşüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM KİT Komisyonunda Türk Eximbank'ın 2019-2020 hesapları görüşüldü - Son Dakika
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