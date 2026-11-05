TBMM komisyonunda Özlale'nin 'şerefsiz' sözü gerginlik çıkardı, oturuma ara verildi - Son Dakika
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TBMM komisyonunda Özlale'nin 'şerefsiz' sözü gerginlik çıkardı, oturuma ara verildi

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TBMM komisyonunda Özlale\'nin \'şerefsiz\' sözü gerginlik çıkardı, oturuma ara verildi
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TBMM komisyonunda Özlale\'nin \'şerefsiz\' sözü gerginlik çıkardı, oturuma ara verildi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tasfiye edilecek fonların görüşüldüğü oturumda milletvekilleri arasında sert tartışma yaşandı. YENİ Partili Özlale'nin AK Partili Şahan'a 'şerefsiz' sözü üzerine taraflar birbirine yürüdü, Başkan Muş görüşmelere 5 dakika ara verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin tartışma yaşandı. YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan'a "Şerefsiz" sözleri üzerine taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta usul üzerine söz aldı. Tasfiyesine karar verilen bazı fonlara ilişkin eleştirilerde bulunan Usta, Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan'ın da komisyonda bulunması gerektiğini belirterek, konunun kapsamlı şekilde ele alınmasını istedi. Usta, "Borsa İstanbul niye yok burada arkadaşlar bugün? Evet, biz neyi konuşacağız?" dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, "Yeterince konuşuyorsunuz. Üye sayınız bire düştü, daha ne konuşacaksınız?" diyerek Usta'ya tepki gösterdi. Bunun üzerine İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Şahan'a, "Sen kimsin ki kimin konuştuğuna karışıyorsun. Beni susturamazsın. Ben genel başkanımdan ve partimin yönetiminden aldığım yetkiyle buraya geldim" ifadeleriyle karşılık verdi.

Tartışmaya müdahale eden Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Türkeş Taş'a, "Sayın Türkeş Taş, burada 'Bu kimdir' diyemezsiniz. Burada herkes milletvekili" dedi.

Usta'nın tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin eleştirilerini sürdürerek, "Siz böyle hırsızların arkasında durursanız olacağı bu" ifadeleri üzerine AK Partili Şahan, "Biz ilk günden beri hırsızlar yargılansın diyoruz. Bu ülkede hukuk var, adalet var" şeklinde cevap verdi.

Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Muş, görüşmelere 5 dakika ara verdiğini açıkladı. Milletvekilleri salondan çıktığı esnada YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Şahan'a yönelik, "Asıl hırsız sensin şerefsiz" sözleri ile tartışma büyüdü. Şahan ise Özlale'ye, "Sen kime diyorsun, sensin şerefsiz. İftira atıp sonra buraya gelip özür dilemekten acizsin. Sen nasıl konuşuyorsun terbiyesiz. Bugüne kadar konuştunuz, hangi lafınıza tepki gösterdik?" ifadeleriyle karşılık verdi.

Karşılıklı sözlü atışmaların ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürürken, diğer milletvekilleri araya girerek gerginliği yatıştırdı. Komisyon toplantısı, verilen aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasıyla devam etti.

Kaynak: İHA
PolitikaGüncelMuşSon Dakika

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