TBMM, Milli Egemenlik Haftası'nda 40 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Politika

TBMM, Milli Egemenlik Haftası'nda 40 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı

TBMM, Milli Egemenlik Haftası\'nda 40 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı

TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerle yaklaşık 40 bin ziyaretçi ağırladı. Milli Eğitim Bakanlığı, TUA, TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler büyük ilgi gördü. Ayrıca, çocuklara ödüller verildi ve ziyaret başvuruları randevulu gezi uygulaması üzerinden yapıldı.

16.05.2024 11:21
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TBMM, Milli Egemenlik Haftası'nda yaklaşık 40 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis'te 4 gün boyunca düzenlenen özel etkinlikler başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliğini günlük ortalama 5 bin kişi ziyaret etti.

Etkinlikler kapsamındaki "Milli Egemenlik Konseri" ve mapping gösterisi de vatandaşlardan ve meclis personelinden büyük ilgi gördü.

20 ile 26 Nisan günlerinde düzenlenen Milli Egemenlik Haftası'ndaki etkinliklere yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Bu ziyaretçi sayısı ile son yılların en yüksek katılımına ulaşıldı.

Etkinlikler kapsamında bu yıl ilk kez çeşitli spor dallarında, kompozisyon, resim ve şiir yarışmaları ile bilimsel yarışmalarda başarı gösteren çocuklara da TBMM çatısı altında ödüller verildi.

Ziyaret başvuruları "Randevulu Gezi" uygulaması üzerinden yapılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisine okulların ve vatandaşlardan gelen gezi talepleri de artarak devam ediyor.

TBMM'nin rehber eşliğinde gezilmesi, Genel Kurulun çalışmadığı günlerde, 10.00-16.00 saatleri arasında randevu alınarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca her ayın ilk cumartesi günü, halk günü olarak belirleniyor.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Rehberlik birimi tarafından kurumun günlük ziyaretçi kapasitesi ile ziyarete açık gün ve saatler dikkate alınarak planlama yapılıyor. Plan çerçevesinde "www.tbmm.gov.tr" adresinde yer alan 'Randevulu Gezi' sekmesinden çevrim içi olarak iletilen başvurulara uygun randevu oluşturuluyor.

Rehberler, gelen ziyaretçi gruplarına yerleşke içerisinde eşlik ederek belirlenmiş gezi güzergahında bulunan kulisler, Damlalı Kapı, 15 Temmuz'da bombalanan alan, Şeref Holü, Şeref Kapısı, Atatürk Anıtı, Holzmeister Anıtı, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile TBMM'nin tarihi, mimari yapısı ve işleyişi hakkında bilgiler veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM, Milli Egemenlik Haftası'nda 40 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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