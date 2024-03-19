TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü. Akar, üst düzey görüşmelerde pozitif görüşmelerim yapıldığını belirtti. Flake, Akar'ın daha önceki görevinde iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etti.
Daha sonra Akar gazetecilere açıklama yaptı. Akar, Türkiye ile iş birliğinin sadece Türkiye ile değil NATO ve AB ilişkileri önemli olduğunu belirttiğini ve terörle mücadelede katkı sağlamaları gerektiğini söyledi. - ANKARA
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Halit Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kent meydanları ve prestij caddeleri projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Doğan, örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri ile şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun yaratıcı, çevreci ve estetik çözümler sunacaklarını belirtti. Ayrıca, çevreci ve insan odaklı yaklaşımla gelecek kuşaklara yaşanabilir bir kent bırakacaklarını vurguladı. Doğan, kentsel dönüşüm projelerine de önem verdiklerini ve estetiği ihmal etmeden, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak insanların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti.
Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, Sarıçay Barajı'nın yapımını inceledi. Pakdemirli, barajdaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirtirken, Savaş ise mevcut belediye başkanının vaatlerini yerine getirmediğini ve barajın finansmanının büyükşehir belediyesi tarafından sağlanmadığını savundu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş, 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Tabip Teğmen Hulusi Elçi'ye Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'
İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Gush Etzion isimli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri yakınında düzenlenen silahlı saldırıda, 2 İsrail güvenlik gücünün yaralandığı bildirildi. Saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalyan Kanalı'nda açıldığı iddia edilen kanal ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kanalın temizlik çalışması olduğu ve yeni bir kanal açılmadığı belirtildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çorum'da seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Erbakan, Türkiye'nin her yerinde partinin konuşulduğunu belirtirken, üye sayısının 480 bine ulaştığını ve seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceklerini söyledi. Ayrıca, Erbakan ve parti yöneticileri, Çorum Belediye Başkan adayı Yaşar Anaç için destek talebinde bulundu.
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