TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Büyükelçisi ile Görüştü

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake ile görüştü. Akar, üst düzey görüşmelerde pozitif görüşmelerim yapıldığını belirtti. Flake, Akar'ın daha önceki görevinde iyi ilişkilerinin olduğunu ifade etti.

Daha sonra Akar gazetecilere açıklama yaptı. Akar, Türkiye ile iş birliğinin sadece Türkiye ile değil NATO ve AB ilişkileri önemli olduğunu belirttiğini ve terörle mücadelede katkı sağlamaları gerektiğini söyledi. - ANKARA