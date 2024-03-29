TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Rogers ile görüştü
ANKARA - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, ABD Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Rogers ile görüştü.
Akar, Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyet ile TBMM'de bir araya geldi.
Akar, Rogers ile görüşmesinden sonra gazetecilere açıklama yaptı. Akar, Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers ve heyetiyle görüştüklerini aktararak, Türkiye'mi görüşlerini açıkça ortaya koyduklarını belirtti. Akar, "Bizim burada hem askeri hem genel konularımızı, tartışmalarımızı, görüşlerimizi kendilerine ilettik. PKK, YPG konuları dahil yaptıklarımızı kendilerine ilettim. İsrail Türkiye tarafından tanındığını, İsrail'in varlığına herhangi bir şekilde karşı olmadığımızı ve diğer taraftan kadınların, masum insanların ölmesinin engellenmesinin bir kez daha ilettik" ifadelerini kullandı.
F16 konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya Akar konunun gündeme geldiğini belirtti. Akar, "Herhangi bir sorun yok. Gerekli anlaşmalar yapıldı. Sayın Dışişleri bakanımızın Bilinken ile yaptığı görüşmeler var. Normal şekilde takibi yapılan kararlaştırılmış bir proje olarak devam ediyor" şeklinde cevap verdi.
Terörle mücadele konusunda Akar, kendileriyle işbirliğine dikkat çektiğini ifade etti.
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