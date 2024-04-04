TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'da - Son Dakika
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Politika

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'da

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan\'da

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Haydar Aliyev'in mezarını ve Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Ayrıca, Azerbaycan Milli Meclisi'ne de gidecek olan Çavuşoğlu, barış anlaşmasının imzalanması gerektiğini vurguladı ve Ermenistan'a baskı yapmayan ülkelerin önemine dikkat çekti.

04.04.2024 13:15  Güncelleme: 13:20
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Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi (TBMM) NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da ulusal lider Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi (TBMM) NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere dün Azerbaycan'a geldi. Çavuşoğlu, Başkent Bakü'deki Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı. Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Azerbaycan'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Azerbaycan Milli Meclisi'nin Başkanı Sahibe Gafarova hanım ve NATO Parlamenter Asamblesi heyeti Başkanı Ziyafet beyin daveti üzerine geldik. Sabah umumi milli liderimizin mezarını ziyaret ettik ve merhume eşleri Zarife hanımın mezarını ziyaret ettik, dualar yaptık. Şimdi de şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Hem 1990'da burada direniş gösteren hem de 1992'de Karabağ'da şehit düşen ve 1918'de Kafkas Türk İslam Ordusu'yla buraya gelip Azerbaycan topraklarını kurtarmak için savaşırken şehit düşen Türk şehitlerini ziyaret ettik. Dualarımızı ettik" dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi'ne gideceklerini belirten Çavuşoğlu, "Bugün yine kardeşim, çok kıymetli kardeşim Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la da görüşeceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızla da görüştükten sonra ülkemize döneceğiz" şeklinde konuştu.

"Bölgemizin kalıcı barışı için barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor"

Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "44 gün süren Karabağ Savaşı zamanında da can Azerbaycan'ın yanındaydık. Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere. Şimdi barış sürecinde de can Azerbaycan'ın yanındayız. Bölgemizin istikrarı, bölgemizin kalıcı barışı için bir an önce bu kapsamlı barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor. Bunu Antalya Diplomasi Forumu'nda görüştüğüm Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat beye de söyledim. Her fırsatta kendilerine de tüm yetkililerimiz söylüyor" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'a baskı yapmayan ülkelere değinen Çavuşoğlu, "Bu bölgenin barışı, istikrarı özellikle batı ülkelerinin yararına. Dünyanın enerji krizi çektiği ve yaşadığı bir dönemde ve özellikle ticaret ve nakliyatta önemli bir koridoru olan Orta Koridor bölgesinde olan Güney Kafkasya'nın istikrarı Batı'nın da yararına. O nedenle bu bölgede barışı istemeleri gerekiyor ve barış için çalışmaları gerekiyor" diye konuştu.

"Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir"

Başta Fransa olmak üzere bazı ülkelerin Ermenistan'ı barış anlaşmasının tam tersine teşvik ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Yani barış anlaşmasını imzalamaması yönünde telkinlerde bulunduğunu biliyoruz. Bunun yanlış olduğunu Fransızlara da her fırsatta başta Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan olmak üzere Cumhurbaşkanımız ve tüm yetkililerimiz muhataplarımıza, biz de parlamenterlere NATO'da da söylüyoruz" dedi.

Ermenistan'ı başka yollarla desteklemeye çalışanlara seslenen Çavuşoğlu, "Şunu hiçbir zaman unutmasın Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir, yalnız kalmayacaktır. Biz barış istiyoruz. Azerbaycan barış için çaba sarf ediyor. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, Karabağ Savaşı'nı kazandıktan sonra barış istediğini söyledi. Terörle mücadele operasyonlarından sonra da söyledi, şimdi de söylüyor. Azerbaycan ve Türkiye barış istiyor. Ermenistan'ın da buna olumlu cevap vermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Bunlar Yunanistan'a destek verirken hedef Türkiye değil gibi söylemlerde de bulundular"

Azerbaycan ve Ermenistan'ı barışa gördürecek sürece özellikle ikili görüşmelerin daha etkili olacağını belirten Çavuşoğlu, "Evet, farklı ülkeler. Avrupa Birliği bu görüşmelere arabuluculuk yapmak istiyor. Kolaylaştırıcı rolü oynamak istiyorlar. Fakat ikili düzeyde görüşmelerden daha iyi netice çıkacağını düşünüyorum. O yüzden son görüşmelerden de memnun olduğumuzu Türkiye olarak söylemek isterim. Bundan sonra da ikili düzeyde devam etmelerinde fayda olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şuşa Beyannamesi ile beraber ilişkilerin müttefiklik düzeyine çıkarıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Yani kardeşlik ilişkilerimizi, bağlarımızı hukuki olarak da güçlendirdik. Bu beyanname çerçevesinde Türkiye, Azerbaycan'ın neye ihtiyacı varsa o konuda her zaman olduğu gibi bundan sonra da yardım edecektir. Bu ülkelerin efendim bizim hedefimiz siz değilsiniz. Ermenistan'a destek verirken hedef Azerbaycan değildir söylemlerine de biz inanmıyoruz. Bunlar Yunanistan'a ve Rum kesimine de destek verirken hedef Türkiye değil gibi söylemlerde de bulundular. Aynı şeyleri tekrar ediyorlar. 'Hedef Rusya veya başka sebeplerden dolayı destek veriyoruz' diyor" diye konuştu.

Ülkelerin bölgeye ekonomik destek verebileceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Projeleri destekleyebilirler. Bölgenin ekonomik kalkınmasının önemini biraz önce söyledim. Ama özellikle silah ve diğer alanlarda verdikleri desteklerin Ermenistan'a da kendilerine de bölgeye de bir faydası olmaz. Bunu daha önce denediler, faydası olmadığını gördüler. Bundan sonra bu tür olumsuz adımlar yerine barışı desteklemeleri herkesin yararına, özellikle de Ermenistan'ın yararınadır diye düşünüyorum" dedi.

"Ermenistan'a faydası olacak"

Başta Zengezur olmak üzere Ermenistan'ın da imzaladığı üçlü bildiri çerçevesindeki tüm projelerin hayata geçmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Defalarca defalarca söyledik. Türkiye'nin de yararına, Azerbaycan'ın da yararına ama en çok Ermenistan'ın yararına. Çünkü en çok ekonomik entegrasyona, bölgedeki ekonomik entegrasyona ve bu tür projelere entegre olmaya Ermenistan'ın ihtiyacı var. Biz zaten farklı koridorlarla, Bakü-Tiflis-Kars demiryoluyla, boru hatlarıyla ve nakliyat koridorları ile biz bu konularda önemli adımlar attık. Ama bu koridorun da, Zengezur koridorunun da adına ne derseniz onlar geçiş diyor, koridor diyor fark etmez. Bu projenin de herkese, özellikle de Ermenistan'a faydası olacak ve anlaşmalara uymak gerekiyor. O projenin de hayata geçmesini biz de destekliyoruz Türkiye olarak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşecek

Çavuşoğlu, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek. Azerbaycan Milli Meclis NATO PA heyeti ve Milli Meclis AKPM heyeti üyeleriyle de görüşecek olan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. Çavuşoğlu, Bakü'deki tamamladıktan sonra yarın akşam saatlerine doğru Azerbaycan'dan ayrılacak. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'da - Son Dakika

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