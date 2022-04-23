TBMM'nin açılışının 102. yılı - Son Dakika
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TBMM'nin açılışının 102. yılı

23.04.2022 15:55
TBMM'nin açılışının 102. yılı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin, yaklaşık 6 yıldır kaybolan yıllarını telafi ettiğini belirterek, "Eski sisteme dönme arzusu, siyasi gericiliktir.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin, yaklaşık 6 yıldır kaybolan yıllarını telafi ettiğini belirterek, "Eski sisteme dönme arzusu, siyasi gericiliktir. Polemiklerle, kısır çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok." dedi.

Akçay, TBMM Genel Kurulunun, TBMM'nin açılışının 102'nci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemli toplantısında yaptığı konuşmada, Meclisin, 102 yıl önce, memleketin dört bir yanından gelen kahramanların dualarıyla, azim ve iradesiyle açıldığını anımsattı.

"O kahramanlar ki, kaosa sürüklenen vatanda umutlu günlerin taze filizlerini yeşerttiler. Ümitleri boğan felaketlerden göz kamaştıran zaferler çıkardılar." ifadelerini kullanan Akçay, "O kahramanlar, Ulus'taki mütevazı binada, okullardan getirilen tahta sıralarda, isli gaz lambaları altında, Polatlı'dan gelen top sesleri içinde, bağımsızlığa inanmış bir milletin neleri başarabileceğini tüm dünyaya ispat ettiler. İşgalciler Anadolu'yu paylaşırken, o kahramanlar milli egemenliği hakim kılarak teslimiyet belgelerini yırtıp attılar." diye konuştu.

Milletin, 23 Nisan'da; etnik köken, dil, din, mezhep, yöre ayrımı yapmaksızın milli devlet ülküsünde birleştiğini, bağımsız yaşama iradesini ortaya koyduğunu belirten Akçay, TBMM'nin, Türk milletinin kendini yönetme şuurunun belgesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin kalkınma ve gelişme hamlelerinin bu çatı altında biçimlendiğini; demokrasinin bu sıralarda gelişip, memlekete yayıldığını dile getiren Akçay, "Gazi Meclisimiz yoklukları aştı, zorlukları yendi, işgal ve esareti yok etti ve zaferini 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetle taçlandırdı. 23 Nisan, baharın müjdesini veren kiraz çiçekleri misali, milletimizin geleceği olan çocuklarımıza ve dünyadaki tüm çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır." değerlendirmesini yaptı.

Son 60 yıl içinde vesayet ve darbe girişimlerine maruz kalan TBMM'nin, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü hainler tarafından bombalandığını hatırlatan Akçay, "Aziz milletimiz, tıpkı 102 yıl önce olduğu gibi, işgalcilere ve onların iş birlikçilerine gereken cevabı vermiş ve meclisimiz Gazi unvanını yeniden kazanmıştır. Yabancı ülkelerden himaye dilenen mandacı ve bölücülere 'iktidar değişsin de nasıl değişirse değişsin' diyen gafillere ve işbirlikçilere karşı her daim teyakkuzda olmak milli bir vazifedir." dedi.

"Kenetlenerek büyük hedeflere omuz omuza yürümeliyiz"

Akçay, 102'nci yaşı kutlanan TBMM'nin, bugün kuruluş felsefesine bağlı olarak yeni bir vizyona sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, içinden geçilen tüm sıkıntılı dönemlere rağmen, çok partili demokratik siyasi hayatı kökleştirip ve kurumsallaştırdığını ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"16 Nisan 2017 Anayasa referandumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimizin yüksek takdiriyle kabul edilmiştir. Bu yeni sistemle yürütmede yüzde 50'den fazla yüksek bir temsiliyet sağlanarak milli irade güçlü bir şekilde tahkim edilmiştir. Gazi Meclisimiz yüzde 99 nispetinde çok yüksek bir temsiliyete kavuşmuştur. TBMM; 14 parti, 5 grup ve 7 bağımsız milletvekiliyle çoğulculuğa, temsilde adalete ve sandalye dağılımları itibarıyla uzlaşmacı bir yapıya sahiptir.

Meclisimiz kuvvetler ayrılığına sahip, güçlü, fonksiyonel ve daha demokratik bir yapıya kavuşmuştur. Mühür vurulmuş; vesayet odakları, darbeler ve hükümet krizleriyle yaşanan istikrarsızlıklar tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin iç ve dış politikadaki atılımlarının yolunu açmıştır.

Türkiye 'Yurtta barış dünyada barış' parolasıyla, sorunlara mahkum değil hakim bir şekilde, küresel ve bölgesel istikrarın garantörü konumuna gelmiştir. Türkiye, yaklaşık 6 yıldır kaybolan yıllarını telafi etmektedir. Eski sisteme dönme arzusu, siyasi gericiliktir. Polemiklerle, kısır çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok. Sen, ben, öteki, beriki demenin kimseye faydası yok. Temel milli konularda, Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere karşı kenetlenerek büyük hedeflere doğru omuz omuza yürümeliyiz."

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TBMM'nin açılışının 102. yılı TBMM'nin açılışının 102. yılı TBMM'nin açılışının 102. yılı TBMM'nin açılışının 102. yılı

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye, Milli, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM'nin açılışının 102. yılı - Son Dakika


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