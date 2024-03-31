TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun'da oyunu kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun'da oyunu kullandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun\'da oyunu kullandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Samsun'da oyunu kullandı. Muş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile İlkadım ilçesindeki Gülsem Sami Kefeli Ortaokulu'na gelerek, oyunu kullanacağı sandık başında sıraya girdi. Türkiye'de yaklaşık 2 aydır bir kampanya dönemi yaşandığını belirten Muş, sandıktan çıkacak sonuçlara herkes gibi saygılı olduklarını vurgulayarak, milletin kararının başlarının üzerinde yeri olduğunu söyledi.

31.03.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Samsun'da oyunu kullandı.

Muş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile İlkadım ilçesindeki Gülsem Sami Kefeli Ortaokulu'na gelerek, oyunu kullanacağı sandık başında sıraya girdi.

Daha sonra 2053 numaralı sandıkta oyunu kullanan Muş, ardından okuldaki sandıkları gezerek görevlilere başarılar diledi.

Türkiye'de yaklaşık 2 aydır bir kampanya dönemi yaşandığını belirten Muş, "Partiler söyleyeceklerini söylediler. Adaylar söyleyeceklerini söyledi. Şimdi de sıra millette ve demokrasinin tecelligahı sandık kuruldu. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sonlanmış olacak. Ondan sonra da milletin iradesi ortaya çıkacak." dedi.

Sandıktan çıkacak sonuçlara herkes gibi saygılı olduklarını vurgulayan Muş, "Milletin kararının başımızın üzerinde yeri var. Ülkemize hayırlı olsun. Önümüzdeki 5 yılı inşallah yönetecek kadrolar bu seçim beraberinde belirlenmiş olur ve Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam eder." diye konuştu.

Kaynak: AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milletvekili, Mehmet Muş, AK Parti, Samsun, Muş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun'da oyunu kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:58 32 ilde oy verme işlemi sona erdi 32 ilde oy verme işlemi sona erdi
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:33 Şanlıurfa’da muhtarlık kavgaları 4’ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 4'ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı
14:22 Bahçeli’nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu
13:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı: Bu seçim yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:36 Serenay Sarıkaya, oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla gitti Serenay Sarıkaya, oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla gitti
14:42 Şırnak’ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı
14:41 Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı Kılıçdaroğlu, 14 yıl sonra ilk kez normal bir vatandaş olarak oy kullandı
13:50 Her seçim kombini ayrı olay Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında Her seçim kombini ayrı olay! Hatice bu sefer de pembe kıyafetiyle sandık başında
13:22 AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu gazetecilerle tartıştı: Çekme oğlum AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu gazetecilerle tartıştı: Çekme oğlum
13:16 İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz İmamoğlu: Oğlum Semih ilk kez oy kullanıyor, sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz
12:55 Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu dizisinin setinde yangın
12:50 Oyunu Ankara’da kullanan Bahçeli’nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti Oyunu Ankara'da kullanan Bahçeli'nin yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 16:22:28. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Samsun'da oyunu kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement