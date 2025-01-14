TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu denetimi görüşülüyor

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülmeye başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, görüşmelere başlanmadan önce muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, usule aykırı işlemler yapıldığını öne sürdü.

Kanun gereğince, ağustos ayında Cumhurbaşkanı'na sunulması gereken denetim raporunun ekim ayında sunulduğunu kaydeden Türeli, bu nedenle usule uyulmadığını iddia etti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da denetim raporunun ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini, gecikme yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın oyuncu olduğu sistem üzerinde bir Varlık Fonu'nun bulunduğunu savunan Usta, "Her şeyi Cumhurbaşkanı'nın seçtiği bir denetim yapılıyor. Bu ne kadar sağlıklı, bunu da takdirinize bırakıyorum." dedi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da Varlık Fonu'nun kuruluş amacıyla uyumlu başarısının olmadığını ileri sürdü.

Sistemsel sorunlar yaşandığını ifade eden Oluç, "Varlık Fonu'nun Başkanı olan kişinin denetim mekanizmalarının da başında olması doğru bir durum değil." diye konuştu.

"Atamalar kanunlar çerçevesinde"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, 7 farklı sektörde bulunan Varlık Fonu'nun sunum yapacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atamaları kanunlar çerçevesinde yaptığını aktaran Yegin, Varlık Fonu'nun sunumunun dinlenmesi gerektiğini belirtti.

Muhalefet milletvekillerinin, usul üzerine aldıkları sözlerle sataşmada bulunduğunu kaydeden Yegin'in, İYİ Partili Usta'ya yönelik açıklamalarının ardından kısa süreli tartışma yaşandı.

Usul tartışmasının ardından Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Salim Arda Ermut, sunumuna başladı.