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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Anadolu Ajansı'nın 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bilgin, AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Bilgin, fotoğrafın zamansız hale getirdiği anları hatırlatması ve Anadolu Ajansı'nın bu çalışmasının önemine vurgu yaptı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Anadolu Ajansı\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
25.01.2024 - 17:25,  Güncelleme: 17:27
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bilgin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde David Peinado'nun "Nehire karşı " fotoğrafını seçen Bilgin, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Komisyon Başkanı Bilgin, "Spor"da tercihini Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış", "Deprem: Umut" kategorisinde ise Adsız Günebakan'ın "Umudun simgeleri" karesinden yana kullandı.

Vedat Bilgin, Anadolu Ajansının olaylara göre fotoğrafları kategorize etmesinin önemine işaret ederek, "Fotoğraf zaman geçse de bir kareyi zamansız hale getirir. O olaylar belki önümüzdeki yıllarda unutulacak ama o kareler bize hep o anları hatırlatacak. Fotoğraf, o anı tarih düşmek olarak tanımlanabilir. Bu bakımdan Anadolu Ajansının böyle bir çalışma yapması çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafı, yazının sınırları içerisinde anlatılamayan şeyleri detaylandıran bir imkan olarak gördüğüne dikkati çeken Bilgin, fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini anlattı. Bilgin, " Ara Güler'in karelerini, pahalı film setleri kursanız yeniden yapamazsınız. O bakımdan fotoğraf, zamana en güzel tanıklığı yapar. Ümit ediyorum bu çalışma da aynı işlevleri yerine getirir." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Vedat Bilgin, Deprem, Gazze, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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