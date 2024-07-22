TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklikleri Görüşülüyor - Son Dakika
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Politika

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklikleri Görüşülüyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediyor. Muhalefet milletvekilleri, maddelerin görüşülmesine başlanmadan önce usule ilişkin eleştirilerde bulundu. Komisyon Başkanı Kirişci, toplantının gizli bir formatta yürütülmediğini, yazılı basının görüşmeleri takip ettiğini vurguladı.

22.07.2024 15:18
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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

Muhalefet milletvekilleri, maddelerin görüşülmesine başlanmadan önce usule ilişkin eleştirilerde bulundu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, toplantının canlı yayımlandığı komisyon salonunun bulunduğu koridordaki ekranların kaldırılmasını eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yasa teklifinin toplumun geniş kesimlerince takip edildiğini, konunun çok hassas olduğunu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Türkiye Barolar Birliği gibi ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinin de komisyon salonuna alınmasını gerektiğini belirtti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, hayvan hakları savunucuları ile ilgili sivil toplum örgütlerinin toplantıya alınmasını istedi; toplantının, koridordaki ekranlara canlı olarak yansıtılmasını talep etti.

Komisyon Başkanı Kirişci, toplantının gizli bir formatta yürütülmediğini, yazılı basının görüşmeleri takip ettiğini vurguladı.

Kirişci, koridordaki ekranlara komisyon tartışmalarını izleyen bazı sivil toplum örgütleri tarafından zarar verildiğini, ekranların tamir edildikten sonra tekrar yerine monte edileceğini kaydetti.

Vahit Kirişci, "Komisyon toplantılarının canlı olarak verilmesi gibi bir gelenek yok. Genel Kurulda bile canlı yayın belli saatlerde yapılıyor. Böyle bir talebi doğru bulmuyorum. Ayrıca komisyona katkı veren sivil toplum örgütü temsilcilerini içeri alarak görüşlerini dinledik. Şimdi ise teklifin maddelerini görüşüyoruz." diye konuştu.

Kirişci'nin madde görüşmelerine geçmesi üzerine, muhalif milletvekilleri sıralara vurarak durumu protesto etti. Kirişçi, toplantıya bir süre ara verdi.

Aranın ardından, daha önce 3 maddesi kabul edilen teklifin, 4. maddesi üzerinden görüşmelere devam ediliyor.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Hayvanları Koruma Kanunu Değişiklikleri Görüşülüyor - Son Dakika

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