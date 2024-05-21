TBMM Türkiye-İran Parlamentoları Dostluk Grubu Başkanı: Reisi'nin vefatı büyük bir kayıptır - Son Dakika
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Politika

TBMM Türkiye-İran Parlamentoları Dostluk Grubu Başkanı: Reisi'nin vefatı büyük bir kayıptır

TBMM Türkiye-İran Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün sadece İran için değil, bölge için de büyük bir kayıp olduğunu belirtti. Türkmenoğlu, Reisi'nin barış ve istikrara hizmet ettiğini vurgulayarak, Türkiye olarak İran'ın yanında olduklarını ifade etti.

21.05.2024 18:07
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TBMM Türkiye- İran Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "Barış ve istikrara hizmet eden Reisi'nin Cenab-ı Hakkın rahmetine kavuşması sadece İran değil, bölgemiz için de büyük bir kayıptır" dedi.

Türkmenoğlu, TBMM'de Türkiye-İran parlamentolar arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri ile basın toplantısı düzenleyerek, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Türkmenpoğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, Türkiye olarak İran'ın yanında olduklarını kaydetti. Türkmenoğlu, "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi küresel sorunlar ile boğuşulan çetin günlerde göreve gelmiş; göreve geldiği günden, hayatını kaybettiği güne kadar İran'ın ve halkının iyiliği ve güvenliği için çalışmıştır. Yine, küresel ve bölgesel meseleleri istişare etmek için kardeşlik hukuku çerçevesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yakın mesai ve iletişim içinde bulunmuşlardır. Cumhurbaşkanımız ve Reisi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler daha da genişletmişlerdir. Barış ve istikrara hizmet eden Reisi'nin Cenab-ı Hakkın rahmetine kavuşması sadece İran değil, bölgemiz için de büyük bir kayıptır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kayhan Türkmenoğlu, İbrahim Reisi, Türkiye, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Türkiye-İran Parlamentoları Dostluk Grubu Başkanı: Reisi'nin vefatı büyük bir kayıptır - Son Dakika

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