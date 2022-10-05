TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, kurum temsilcilerini dinledi

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı sunum yaptı.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya Başkanlığında toplandı. Kaya, Türkiye nüfusunun yüzde 9,7'sini yaşlı nüfusun oluşturduğunu belirterek, "Türkiye'nin 2030 yılında yüzde 12, 2050'de yüzde 20, 2080'de de yüzde 25'lik bir dilime ulaşacak 65 yaş üstü insanı olması beklenmektedir. Türkiye'de her 4 haneden birinde 65 yaş üstü insanımız barınmaktadır ve 1,5 milyon yaşlımız ise tek başına yaşamaktadır. Sürdürülebilirlik açısından dünya standartlarına göre her 4 çalışanın 1 kişiyi, yani 1 emekliyi finanse ettiği bir tabloda Türkiye'de bu oranın 2 kişiye 1 kişi olarak gerçekleştiğini TÜİK'ten aldığımız verilerden de görmekteyiz. Dünya genelinde 65 yaş ve üzeri 764 milyon kişinin var olduğunu ve bu sayının 2050 yılında 1,5 milyara ulaşacağı beklenmektedir. Maalesef üzülerek ifade edeyim, Türkiye ve dünya nüfusu yaşlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız 3 çocuk anlatırken bazen biraz espriyle takıldık; ama komisyon olarak bu gerçeğin bir kez daha altını çizmekte fayda var" dedi.

Komisyona sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, 2003-2004 yıllarından itibaren erişilebilme problemi olan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çeşitli kurumlarla, kamu kurum kuruluşlarıyla da birtakım işlere önayak olduklarını, 2004 yılının sonunda bu manada bir daire başkanlığı kurma adına bir girişimlerinin olduğunu söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen de bakanlığın 'Herkes İçin Erişilebilir Ulaşım' mottosuyla ortaya koyduğu vizyonu anlattı. 'CAMİLERİMİZ YAŞLI CEMAATİMİZ İÇİN REHABİLİTE MERKEZİDİR'Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı ise "Ülkemizde emekli nüfusu 13 milyonu geçmiş bulunmaktadır. Camilerimiz bütün cemaatimiz için özellikle yaşlı cemaatimiz için ifade yerindeyse manevi rehabilite merkezleridir. Malum olduğu gibi dinin emirleri; yaşlı, genç, herkese yöneliktir. Ancak insanların yaş ilerleyince dini hayata ve ibadetlere daha fazla ağırlık verdikleri de bir gerçektir. Bilindiği gibi yaşlılık; bedensel, sosyal ve psikolojik birçok değişikliğin ve problemin yaşandığı bir süreçtir. Bu dönemde umutsuzluklar, kaygılar, ilgisizlikler ve yalnızlıklar yaşanmaktadır. Yaşlı ve emekli cemaatimizin camilerin nezih ortamında günlük ibadetlerini huşu ve huzur içerisinde yerine getirmeleri en önemli çalışmalarımız, özen gösterdiğimiz alanlardır" dedi.'60 YAŞ VE ÜSTÜ İNSAN SAYISI 5 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİ GEÇTİ'Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da sunumunda şunları söyledi:

"2019 yılında 60 yaş ve üzeri insan sayısı 1 milyar civarındayken 2020 yılında 60 yaş ve üstü insan sayısı, 5 yaşından küçük çocukları da geçti. Onun için 2050 yılında da 60 yaş üstü dünya nüfusu oranı yüzde 12'den yüzde 22'ye, neredeyse iki katına çıkacak. Bu da bizim çeşitli tedbirler almamızı gerektiriyor. Biz de bu noktada yerel yönetimler olarak farklı bir perspektiften olaylara bakıp Türkiye'de 1391 belediyenin çalışmalarının bu boyutta gelişmesi gerekliliğiyle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz."