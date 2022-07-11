TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bursa'da cezaevi önünden af çağrısını yineledi - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bursa'da cezaevi önünden af çağrısını yineledi

11.07.2022 17:16
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bursa'da cezaevi önünden af çağrısını yineledi

???????Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlara genel af çağrısını yineledi.

??????? Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlara genel af çağrısını yineledi.

Ziyaret programı kapsamında Bursa'ya gelen Sarıgül, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cezaevlerinde 275 bin yatak kapasitesi olduğunu belirten Sarıgül, "Şu anda 300 binin üzerinde kader mahkumu var. O nedenle benim şefkatli, vicdanlı ve merhametli devletimden kardeşlik hukukunun yeni tahsis edilmesi, annelerin, babaların mutlu olması için affet Türkiyem." dedi.

Sarıgül, hükümlülere cezaevlerinden çıktıklarında ekonomik, sosyal, psikolojik ve manevi destek verilmesinin önemine dikkati çekti.

Af çağrısının nedenlerine değinen Sarıgül, şöyle konuştu:

"Onların toplumla buluşmasını mutlaka sağlamalıyız. Bizim af talebimiz siyasal bir talep değil, vicdanı bir taleptir. Af talebimiz Türkiye'mizdeki gerçekten kardeşlik hukukunun yeni baştan tahsis edilmesi için son derece önemlidir. Vatanımıza karşı işlenmiş suçlar, uyuşturucu baronları, kadına karşı ve çocuklara karşı işlenmiş suçların dışındaki aflar konusunda bütün siyasi partileri 'Affet Türkiyem' kampanyamıza destek vermeye çağırıyorum. Bu noktada çağrımız cevabını bulmuştur. Özellikle binlerce yarı açık cezaevlerinde bulunan kader mahkumlarının izin süresi 2023 Ağustos'una kadar uzatılmıştır. Bu da çok önemli bir gelişmedir."

Mustafa Sarıgül, Bursa'da partisinin il teşkilatı ile bayramlaşma törenine de katıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, Bursa'da cezaevi önünden af çağrısını yineledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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