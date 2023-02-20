TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Hatay'da yabancılara mülk satışı yasaklanmalı" - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Hatay'da yabancılara mülk satışı yasaklanmalı"

20.02.2023 13:26
TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Hatay'da yabancılara mülk satışı yasaklanmalı"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, afet bölgesindeki nüfus yapısının bozulmasına ve değişmesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Hatay'da yabancılara her türlü mülk satışı mutlaka yasaklanmalı." dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, afet bölgesindeki nüfus yapısının bozulmasına ve değişmesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, " Hatay'da yabancılara her türlü mülk satışı mutlaka yasaklanmalı." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğünün etkilerinin her geçen gün daha çok ortaya çıktığını vurguladı.

Afetlere karşı önlemlerin önceden alınabilmesi için "Doğal Afetler ve Deprem Bakanlığı"nın kurulmasını isteyen Sarıgül, bakan olarak da partisinden Sabri Erbakan'ı önerdi.

Mustafa Sarıgül, depremzedelerin elektrik, su, doğal gaz, telefon borçlarının silinmesi ve bölgedeki halkın günlük ihtiyaçlarının düzenli karşılanması gerektiğini de dile getirdi.

Yabancılara emlak satışının yasaklanmasını öneren Sarıgül, "Bölgede nüfus yapısının bozulmasına ve değişmesine izin verilemez. Hatay bir beka sorunudur. Hatay'da yabancılara her türlü mülk satışı mutlaka yasaklanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geri dönülmesinin önemini vurgulayan Sarıgül, afet bölgesinde acil yapılması gerekenlere ilişkin şunları kaydetti:

"Depremzedelerin yurtlarda barınması fiziki olarak da mümkün değildir, depremzede kardeşlerimize başka imkanlar sağlayalım ve yurtları mutlaka öğrencilerimizle buluşturalım. Deprem bölgesindeki köylerde evlerle birlikte ahırlar da yıkıldı. Buradaki insanlar hem kendileri hem de hayvanları için sıkıntı yaşıyorlar. Köylere ulaşmamız, çadır, gıda, yem desteği vermemiz lazım. Çiftçinin devlete en acil ihtiyacının olduğu dönemdeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı yardım gönderdi, hayvancılık ve tarıma ilişkin desteklerini açıkladı ama daha büyük, daha uzun süreli ve daha kapsamlı bir organizasyon gerekiyor. Köylerimizi tekrar el birliği ile ayağa kaldırmamız lazım."

Sarıgül, milletin bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğini, yaraların birlikte sarılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Hatay'da yabancılara mülk satışı yasaklanmalı' - Son Dakika

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