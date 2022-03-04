TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırşehir'de konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, altı muhalefet partisinin 28 Şubat'ta bir araya gelmesine ilişkin, "Daha seçimlere 1,5 sene var. Köprünün altından çok sular geçer ama unutmayın ki Türkiye Değişim Partisi olmadan kurulan masalar hikayedir." dedi.

Partisinin Kırşehir İl Başkanlığı binasının açılışına katılan Sarıgül, düzenlediği basın toplantısında, ozanlar ve Ahiler şehri Kırşehir'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Kırşehir'in Ankara ile Kayseri arasında sıkışmış ve yatırım alamayan bir olduğunu ileri süren Sarıgül, iktidarları döneninde kentin hak ettiği değeri alacağını ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinen Sarıgül, Montrö Antlaşması'ndan taviz vermeden, anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözülmesine yönelik tutumu doğru ve makul bulduklarını ifade etti.

Türkiye'nin kurtuluşunun ekonomik milliyetçilikten geçtiğini belirten Sarıgül, bu anlayışla Anadolu'yu ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Bir gazetecinin, "28 Şubat'ta altı partinin bir araya gelmesini ve açıklamalarını nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine Sarıgül, kendilerinin vatandaşın tenceresini düşündüğünü dile getirdi.

Altı partinin bir araya gelerek kimin nereye oturacağını, nasıl oturacağını, kimin aday olacağını konuştuğunu belirten Sarıgül, şöyle devam etti:

"O kurulan masalar tamamen iktidar partisinin ekmeğine yağ çalmaktan başka bir şey değil. Geçtiğimiz,1,5 sene Türkiye, ülkenin sorunlarını konuşmadı, televizyonlarda 'kim aday olacak, kim kimle ittifak yapacak', onu konuştu. Daha seçimlere 1,5 sene var. Köprünün altından çok sular geçer ama unutmayın ki Türkiye Değişim Partisi olmadan kurulan masalar hikayedir. Gerçek masayı Türkiye Değişim Partisi kuracak. Adı da demokrasi masası olacak. Varlık, bereket masası olacak. Türkiye Değişim Partisi'nin kuracağı masanın adı ekonomik milliyetçilik olacak."

Masada, Ukrayna ve Rusya arasında yaşananlar ile 28 Şubat'ta darbe çığırtkanlığı yapanlardan bahsedilmediğini ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"Ben beklerdim ki partiler onları konuşsun. 28 Şubat'ta demokrasiyi kesintiye uğratmak için Sincan'da yürütülen tanklarla ilgili fazla konuşulmadı. Sincan'da o tankları yürüten, onları azmettirenler, bu konunun basın ayağı yeteri kadar konuşulmadı. Konuşamazlar, korkarlar, çekinirler. Türkiye'de darbe girişimine katılan, darbeyi özendiren, demokrasiyi kesintiye uğratan kim olursa olsun, Türkiye Değişim Partisi onlardan hesap soracak. Azmettirenlerin de sonuna kadar takipçisi olacak."