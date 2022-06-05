TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kocaeli'de cezaevi önünde açıklama yaptı - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kocaeli'de cezaevi önünde açıklama yaptı

05.06.2022 15:55
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kocaeli'de cezaevi önünde açıklama yaptı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, af çağrısını yineleyerek, "Devletimizin merhametini bir kez daha gösterme zamanıdır.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, af çağrısını yineleyerek, "Devletimizin merhametini bir kez daha gösterme zamanıdır." dedi.

Sarıgül, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, TDP olarak yaptıkları af çağrılarının siyasi değil vicdani olduğunu söyledi.

Af çağrısını yaparken herhangi bir hesap içerisinde olmadıklarını vurgulayan Sarıgül, "Toplumsal barışa, kardeşlik hukukuna ihtiyaç var. Devletimiz vicdanlıdır, merhametlidir, şefkatlidir. Toplumsal barış için 'Affet Türkiye'm' diyoruz. Devletimizin merhametini bir kez daha gösterme zamanıdır." diye konuştu.

Sarıgül, açıklamanın ardından kentten ayrıldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Sarıgül, Türkiye, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kocaeli'de cezaevi önünde açıklama yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kocaeli'de cezaevi önünde açıklama yaptı - Son Dakika
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