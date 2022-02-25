TDP Genel Başkanı Sarıgül, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, "Şu ana kadar iktidarın bu kriz esnasında izlemiş olduğu dış politikayı son derece doğru bulan bir siyasi partiyiz." dedi.

Sarıgül, çeşitli ziyaretler için geldiği Zonguldak'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya girdiğini ne Birleşmiş Milletler ne NATO ne de Avrupa Birliğinin bu duruma ses çıkardığını söyledi.

Dünyanın yaşananları izlediğini savunan Sarıgül, "Uluslararası toplum, Rusya'yı mutlaka ikna etmeli ve Ukrayna halkının yanında yer almalıdır. Rusya'yı yayılmacı, uluslararası hukuku ihlal eden, dünya barışını tehdit eden bir ülke konumundan mutlaka çıkarmalıyız. Rusya ve Ukrayna arasında bir ateşkes sağlanması lazım ama NATO'nun da genişlemeci anlayışına son vermek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgül, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne sıkı sıkıya bağlı kalmasının önemine dikkati çekerek, "Montrö Antlaşmasının hiçbir şartta esnetilmemesi lazım. Şu ana kadar iktidarın bu kriz esnasında izlemiş olduğu dış politikayı son derece doğru bulan bir siyasi partiyiz. Bizim burada son derece temkinli olmamız lazım. Uluslararası konularda ve dış politikada kesinlikle TDP olarak iç politika yapmak istemeyiz, uluslararası politikada devletimizin aldığı kararlar hepimiz için son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Türkiye ise Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S-400'lerden acilen kurtulmalı." sözlerinin hatırlatması üzerine Sarıgül, "Dünyanın herhangi bir ülkesinde hiçbir parti genel başkanının hava savunma sisteminden rahatsız olmaması lazım. Yerli ve milli savunma sistemlerini geliştirmemiz lazım. Ülkemizin savunmada daha da güçlü olması lazım" karşılığını verdi.

Sarıgül, 6 muhalefet partisi liderinin görüşmesine ilişkin soruyu, "TDP ofsayta düşmez, diğer muhalefet partileri ofsayta düşüyor." şeklinde yanıtladı.

Daha sonra kent merkezinde vatandaşlarla sohbet eden Sarıgül, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.