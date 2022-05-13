TDP liderinden Yunanistan'a 'ABD' ayarı - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin il başkanlığı açılışı için Balıkesir'e geldi. Parti binası önünde halk oyunları ve meşalelerle karşılanan Mustafa Sarıgül, çevredeki esnafı ziyaret ettikten sonra il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Ülkedeki gelişmeleri değerlendiren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Yunanistan'ın ABD ile yakınlaşmasını doğru bulmadığını kaydederek, ülkedeki mülteci sorunlarına da çözüm olacaklarını dile getirdi. Tüm siyasi partilerin mültecileri ülkelerine gönderecekleri söylemlerine katılmadığını belirten Sarıgül, mültecileri 28 AB ülkesine nüfusları oranında dağıtacaklarını ifade etti.

"ABD'nin bastığı yerde ot bitmez"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kuvayi Milliye ateşinin yakıldığı Balıkesir'den Yunanistan'ın saldırgan politikalarını değerlendirdi. Sarıgül, "15 Mayıs 1919'da İzmir, Yunan tarafından işgal edilince, hemen ertesi gün, 16 Mayıs'ta Balıkesirliler bir araya geliyor ve direniş kararı alıyorlar. Bugün vatanımızda özgürce yaşıyorsak bu kahramanlar sayesinde yaşıyoruz. Balıkesirlilerin 16 Mayıs, Kuvayı Milliye Gününü kutluyorum. Aradan 100 yıl, geçmesine rağmen, Yunanistan, saldırgan politikalarına devam ediyor. Zaman zaman; hava sahamızı, zaman zaman; karasularımızı ihlal ediyor. ABD ile birlik oluyor, sınırımıza silah yığıyor, adaları, silahlandırıyor. İki gün önce, Yunanistan Dışişleri Bakanı, 'Ülkemizde Amerikan askerlerinin, olmasından memnunuz' demiş. Bu sayede kendilerini güvende hissediyorlarmış. Kuvayı Milliye'nin başkenti, Balıkesir'den, Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a sesleniyorum. Kendinizi güvende hissetmek için, ABD'ye ihtiyacınız yok. Yerinizde, akıllı akıllı oturun, saldırganlığı bırakın yeter. Türkiye, barışçı bir ülkedir. Türkiye, şefkatli ve merhametlidir. Türkiye, sizin nüfusunuz kadar insana kapısını açmıştır. Zorda kalırsanız, size de bakarız. Bizim törelerimizde komşuluk önemlidir. Bizden size bir dost tavsiyesi; Amerika'nın bastığı yerde ot bitmez. ABD silah satmak için ülkeleri birbirine düşürür. Dünyanın neresinde, iki ülke savaşıyorsa, arkasında veya içinde ABD vardır. ABD'ye çok güvenmeyin. Sel gider kum kalır. Türkiye ile dost olmak hayrınıza olacaktır" diye konuştu.

"Suriyelileri 28 AB ülkesine dağıtacağız"

Ülkedeki ekonomik durum hakkında da değerlendirmede bulunan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, soru üzerine mülteci sorunu hakkında da açıklamalarda bulundu. Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi'nin mülteci ve sığınmacı konusunda düşüncesi şudur: 28 tane Avrupa Birliği ülkesi var. Almanya'nın nüfusu 80 milyon, Türkiye'nin de 80 milyon. Ülkemizde bulunan 5 milyon mülteci ve sığınmacıyı böleceğiz. Yunanistan'ın nüfusu ne kadar 17 milyon; o kaç mülteci alacak 150 bin alacak. Bulgaristan'ın nüfusu ne kadar var 12 milyon, o ne kadar alacak 50 bin alacak. 28 tane Avrupa Birliği ülkesine kesinlikle bu mültecileri dağıtacağız ve bu evlatlarımızın da sorunlarını bu şekilde planlayacağız. Avrupa mültecileri Türkiye'ye gönderip orada 10 dönüm bostan yan gel yat Osman olamaz. Biz huzursuz isek Avrupa da huzursuz olacak. Diğer siyasi parti genel başkanlarının 'ben iktidara geldiğim zaman Suriye'ye göndereceğim' söylemlerini insanlık adına doğru bulmayız. Oradan insanlar Türkiye'ye severek ve kendi istekleri doğrultusunda gelmediler. Bir zalimin silah korkusuyla ülkemize geldiler. Biz insanız ve bizde vicdan var. O insanları göre göre ölümün içerisine atamayız. Ama Avrupa Birliği lafa sıra geldiği zaman barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını dilden düşürmeyen Avrupa buradaki Suriyeli kardeşlerimize bakmakla da mükelleftir. Ne güzel; ben Danimarka'ya, Almanya'ya gittim, onların meydanlarında bir tane Suriyeli görmedim. Lafa geldiği zaman barışı konuşuyorlar. Kesinlikle kararlıyım, Türkiye Değişim Partisi iktidarında 28 Avrupa Birliği ülkesine nüfusları oranında bu evlatlarımızı alacaklar. Biz hiçbir zaman 'biz iktidara geldik Suriyeliler doğruca ülkelerine gitsin' diyerek o insanları silahların gölgesine bırakamayız. Biz vicdanlı ve merhametli bir partiyiz" ifadelerini kullandı.

Kurdeleyi il başkanıyla beraber kesti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül düzenlediği basın toplantısının ardından Genel Başkan Yardımcıları ve Balıkesir İl Başkanı Erkan Akman ile birlikte il binasının açılışını gerçekleştirdi. Sarıgül daha sonra esnaf ziyaretine kaldığı yerden devam etti. - BALIKESİR