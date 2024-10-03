TDT 15. Yıl Dönümünü Kutladı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kuruluşunun 15'inci yıl dönümünü ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun 15'inci yıl dönümünü ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutluyoruz. Türk dünyasının ortak dil, tarih ve kültürel değerlere dayalı iş birliğinin güçlü iradesini temsil eden TDT, bölgesinde ve ötesinde barış ile refaha hizmet etmeyi sürdürecektir. Türkiye, Türk Devletleri arasında 'Dilde, fikirde ve işte birlik' şiarının gerçekleştirilmesi için çalışmaya devam edecektir" denildi.