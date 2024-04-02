Tek vaadi "Dürüstlük" olan kadın muhtar seçimi kazandı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde tek vaadi dürüstlük olan kadın muhtar adayı seçimi kazandı.
Çanakkale'den 4 yıl önce maden işçisi eşi ile birlikte köylerine geri dönen ve mahallesinde eksiklikleri görerek muhtar adayı olmaya karar veren Hatice Akkaya bir ilki başardı. Kozan'ın kırsal mahallelerinin ilk kadın muhtarı seçilmeyi başaran Hatice Akkaya mahallede komşularına dürüstlük yardımlaşma ve huzur vaat ederek rakibini yendi.
216 seçmenin olduğu ve 191 seçmenin sandık başına gittiği Velicanlı Mahallesinde 2 dönem muhtar olan rakibi Ferhat Yıldırım'ı 99 oy alarak yenen Atice Akkaya çok heyecanlı olduğunu ifade ederek mahallesinde güzel hizmetler yapmayı hedeflediğini söyledi.
" Karadeniz'in Sümelası varda bizimde Sin Manastırımız var"
Evli 3 çocuk annesi Hatice Akkaya 10 kız kardeş olduklarını da ifade ederek, "Çanakkale'den eşim emekli olunca köyümüze geldik. Köyde her şey güzel olsun ayrımcılık olmasın güzel olsun diye aday oldum. Seçim çalışması farklı oldu kadınlardan destekçim çoktu. 10 kız kardeşim yardım etti destek oldu. 99 oy aldım. Çok heyecanlıyım. Güzel bir şey. Köylüye vaadim yok ama dürüstlük ve ayrımcılık yapamayacağımı vaat ettim. Köyümüzde Karadeniz'in nasıl Sümelası varsa burada Sin Mastırı var. Onun turizme kazandırılması için de çabalayacağım" dedi.
Kadın muhtarı tebrik etmek için yanına gelenlerden Medine Çoban, "Oy veren herkesten Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Kadın muhtar olması bizleri sevindirdi. Birlik beraberlik olsun" diye konuştu.
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