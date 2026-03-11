Tekin: Çocuklar Erken Yükseköğretime Geçmeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bilgiye çok kolay erişebilir olduğu bu dönemde çocuklarımızın erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmesi lazım" dedi.

Bakan Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim hakkındaki soru üzerine, "Bilgiye çok kolay erişebilir olduğu bu dönemde çocuklarımızın erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmesi lazım. Yoksa bizim derdimiz zorunlu eğitimin yaşını erken dönemlere çekme tartışması değil. Kamuoyundaki bu tartışmalara bakıyoruz, değerlendiriyoruz" cevabını verdi.

Ara tatil hakkında da açıklamada bulunan Bakan Tekin, "Ara tatilleri sadece ara tatiller üzerinden okuyamayız. Biz attığımız her adımı, Bakanlık içerisindeki her müdürlük bünyesinde var olan izleme ve değerlendirme daire başkanlıları üzerinden takip ediyoruz. Yapılan çalışmanın arzu ettiğimiz pedagojik ve pozitif sonuçları doğurup doğurmadığına bakıyoruz. Ara tatiller de bunun içerisinde. Arkadaşlar değerlendirmelerini yapıyorlar" dedi.

Tekin, ayrıca bu tatil döneminde öğretmenlerin okula gitmeden online olarak seminer yapacaklarını söyledi. - ANKARA