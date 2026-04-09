Tekirdağ Büyükşehir\'de performans oranı yüzde 87,25\'e ulaştı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında, belediyenin faaliyet raporu ve denetim raporları görüşüldü. Toplantıda konuşan Başkan Yüceer, belediyenin mali disiplinine ve performansına ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda gündem maddeleri ele alınırken, Başkan Yüceer konuşmasına Nisan ayındaki önemli gün ve haftalara değinerek başladı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında erken tanı ve özel eğitimin önemine vurgu yapan Yüceer, özel bireylerin yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

Başkan Yüceer, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde Roman vatandaşların toplumsal hayata eşit katılımının önemine dikkat çekti. 10 Nisan Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Yüceer, 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında şehitleri rahmetle andı.

Faaliyet raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüceer, belediyenin mali yapısına dair somut veriler paylaştı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplin açısından Türkiye'nin önde gelen kurumları arasında yer aldığını belirten Başkan Yüceer, şu bilgileri verdi:

"Doğrudan temin oranı yüzde 5,54'ten yüzde 3,36'ya düşürüldü, Öz gelir oranı yüzde 7'den yüzde 14'e yükseldi, Personel gider oranı yüzde 22,83'ten yüzde 21,06'ya geriledi. Gelir gerçekleşme oranı yüzde 94 oldu, Performans gerçekleşme oranı yüzde 87,25 olarak kaydedildi. Rakamlar yalan söylemez. Mali disiplin konusunda güçlü bir yapıya sahibiz."

Göreve geldikleri günden bu yana belediye envanterine 433 araç kazandırıldığını açıklayan Yüceer, kiralama giderlerinin azaltıldığını, taşınmazların ise satılmak yerine kamu hizmetinde değerlendirildiğini söyledi.

Belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu vurgulayan Yüceer, "Benim bir mega projem var; o da insan odaklı bir kent yönetimi kurmak. Bir çocuğun hayatına dokunmak, bir ailenin yükünü hafifletmek en büyük eserimizdir" dedi.

Sosyal belediyecilik eleştirilerine de yanıt veren Yüceer, altyapı yatırımlarının da eş zamanlı sürdüğünü belirtti. Süleymanpaşa'da yıllardır yenilenmeyen altyapının değiştirildiğini, Marmaraereğlisi'nde ise önemli bir altyapı yatırımının başlatıldığını hatırlattı.

Zorlu ekonomik şartlara rağmen mazeret üretmeden çalıştıklarını ifade eden Yüceer, Tekirdağ için daha iyisini yapma hedefiyle çalışmaların süreceğini belirtti.

Toplantı, meclis başkan vekilliği ile ihtisas komisyonlarına üye seçimleri ile son buldu. - TEKİRDAĞ