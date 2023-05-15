CHP'nin kalesi Tekirdağ'da milletvekili dağılımı şaşırttı - Son Dakika
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CHP'nin kalesi Tekirdağ'da milletvekili dağılımı şaşırttı

15.05.2023 20:17

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre CHP'nin kalesi Tekirdağ'da da milletvekili dağılımı belli oldu. Tekirdağ'da CHP 4, AK Parti 3, İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sona ererken, 858 bin 412 seçmen sayısının olduğu Tekirdağ'da vatandaşlar 2 bin 493 sandıkta oy kullandı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 777 bin 114 seçmen oy kullanılırken, bu oylardan 758 bin 560'si geçerli sayıldı.

CHP TEKİRDAĞ'DAN MECLİS'E 4 VEKİL GÖNDERİYOR

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre oyların 282 bin 934'ünü alan CHP 4 milletvekili çıkardı. 237 bin 584 oy alan AK Parti 3 milletvekilini, oyların 87 bin 416'sını alan İYİ Parti ise 1 milletvekilini Meclis'e taşıdı.

TEKİRDAĞ'I 8 VEKİL TEMSİL EDECEK

CHP'den Faik Öztrak (69), İlhami Özcan Aygun (54), Cem Avşar (35) ve Nurten Yontar (57), AK Parti'den Mestan Özcan (50), Gökhan Diktaş (44) ve Çiğdem Koncagül (54), İYİ Parti'den ise Selcan Taşçı Hamşioğlu (44) milletvekili seçildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika CHP'nin kalesi Tekirdağ'da milletvekili dağılımı şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin kalesi Tekirdağ'da milletvekili dağılımı şaşırttı - Son Dakika
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