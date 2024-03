Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, gelecek projelerini açıkladı

Politika

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, 10 bine yakın vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdiği mitingde gelecek 5 yıl için planladığı projeleri duyururken, 10 yılda yapılan 312 projenin de açılışını gerçekleştirdi.

Büyük coşkunun yaşandığı mitingde ilk olarak katılımcıları selamlayan Başkan Togar, "Bir mübarek Ramazan'ı karşılarken bayramı karşılar gibi bu meydanı dolduran kalbini yüreğini sevdasını buraya aktaran 10 binler Allah hepinizden razı olsun. 25 yıldır acıyı sevinci, kederi mutluluğu, iyi günü kötü günü birlikte paylaştık. Aynı yağmurda ıslandık, aynı güneşin altında kuruduk sizlerle. 10 yıldır bu kutlu görevi sizlerle birlikte, Türkiye'ye hikaye yazacak şekilde, Samsun'a hikaye yazacak şekilde alnımızın akıyla yerine getirdik. 10 yılda 312 projeye imza atmışız. Dile kolay. Tüm milletvekilleri 'Hasan açılış yapın' dedi. 'Abi fırsat bulamıyoruz' dedik. Ne bilelim sizin bizi kapıya koyacağınızı. Bugünleri bekliyordum ama size değil bu millete nasipmiş bu açılışları yapmak. Tanıyan tanımayan herkes bu davada bu evlat için uğraşanlara hakkımızı ödemeden Allah canımı almasın inşallah" dedi.

İlçede saymakla bitmeyecek hizmetlere imza atıldığını dile getiren Başkan Togar, "Onlarca parklar halı sahalar yaşam alanları yaptık. Şimdi bunlar, onların yerlerini bulacak, gezecek, bakımını yapacak, ağaçlarını sulayacak. Bu ilçenin bunlar onların yerlerini öğrenene kadar, gezene kadar 10 yıl kayba tahammülü var mı? Yahu hiç bu köyleri gezerken, bu mahalleleri dolaşırken tüm bunları yapanların bu milletin bunları sokakta bırakmayacağını hiç akıl etmediniz? Hiç mi düşünmediniz? Tüm bunların biz sayısını bilmiyoruz bakımını nasıl yaparız diye? Bu ilçeye her şeyin en iyisi layık dedik. 10 yıl hiçbir şeyi hesap etmedik. Ama Allah bir gün mahcup etmedi. Bakın Türkiye'nin her şehrine nasip olmayan Tabiat, Tarih ve Arkeoloji Okulu Yavuzlar'da, Robotik Kodlama Okulu, Aşağıçinik'te yaptık. Bunlar evlatlarımızın bilimi, sanatı, tarihi 365 gün haftanın her günü randevulu olarak eğitim aldığı okullar. 56 yıl boyunca 9 okul yapılmış, 10 yılda 13 okul yaptık. Önümüzdeki 5 yıl da 3'ü hayırseverler marifetiyle 7 okulu daha sizlere söz veriyoruz" diye konuştu.

İlçe devlet hastanesinin 20 yıl önce kurulan bir hayalin ürünü olduğunu söyleyen Togar, "Hatırlarsınız tam 5 yıl önce, bir yanda yeni binalar, bir yanda yıkılmış binalar vardı. Burası yeni Tekkeköy, burası eski Tekkeköy. Şimdi Karadeniz'in en kapsamlı şehircilik ve imar uygulamasını gerçekleştirdik. Bu ilçe Samsun'un en çok göç alan, en hızlı büyüyen en hızlı gelişen ilçesi oldu. Bu imar çalışmaları hiç kimsenin altına imza atamayacağı cesaret gerektiren uygulamalardı. Hiçbir vatandaşımızı kırmadan, üzmeden, onlarla anlaşarak ilçe tarihinin en kapsamlı imar ve şehircilik revizyon planını gerçekleştirdik ve hala 7'den 70'e bütün ilçenin şehirleşmesine aralıksız devam ediyoruz. Bu şehirleşmenin önemli ayaklarından birisi de ilçe devlet hastanemizdi. Efendim bu hastaneyi Hasan Togar getirmemiş. 'Sağlık bakanının bir gece rüyasına girmiş Tekkeköy ve bunu bunlara armağan edeyim' demiş. 20 yıl önce hayal kurduk AK Parti'nin adayı. 250 yatak 65 bin metrekare kapalı alanlı Türkiye'nin kapalı alanı en büyük ilçe devlet hastanesini bizler bu ilçeye getirdik. 4 kez bu hastane için Cumhurbaşkanımızın önünü kestik" ifadelerini kullandı.

Togar daha sonra 5 yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığı 36 yeni projesini daha vatandaşlara anlattı. Meclis üyelerinin tanıtımı ile de program son buldu. YRP Samsun İl Başkanı İbrahim Yaşar, YRP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Adem Güney, YRP Tekkeköy İlçe Başkanı Mustafa Durmuş Yıldırım da programa katılarak konuşmalar gerçekleştirdi. - SAMSUN