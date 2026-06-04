Temelli'den CHP'ye Demokratik Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Temelli'den CHP'ye Demokratik Çözüm Çağrısı

04.06.2026 12:26
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Sezai Temelli, CHP'ye kriz çözümü için demokratik inisiyatif çağrısında bulundu ve eleştirilerde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, CHP'ye çağrıda bulunarak, "Demokratik bir çözümü mutlaka üretmeliler. Bu krizi bir an önce alacakları demokratik inisiyatifle aşmaları, Türkiye siyaseti açısından da önemli bir adım olacaktır." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurul'da görüşmeleri süren tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini eleştirdi.

Kanun teklifinin ekilebilir arazileri, meraları ve ormanları dikkate alan, bunları geliştirmeye çalışan bir teklif olmadığını savunan Temelli, teklifin ekilebilir arazileri madenlere açan bir zihniyetle hazırlanmış bir kanun teklifi olduğunu iddia etti.

İktidarın sunduğu kanun tekliflerinin görüşüldüğü komisyonlarda muhalefetin görüşlerinin dikkate alınmadığını öne süren Temelli, kanun tekliflerinin torba yasa şeklinde hazırlanmasına tepki gösterdi.

Hükümetin yoksullukla mücadele etmediğini, yoksulluğu yönettiğini ileri süren Temelli, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan hububat alım ve satış fiyatlarını da eleştirdi.

Yeni bir yargı paketinin Meclis'e sunulmasının beklendiğini söyleyen Temelli, şunları kaydetti:

"Daha fazla cezalandırma, daha fazla hak gasbına dair bir 12. yargı paketi bizi bekliyor. Beklentiler başkaydı. Beklentiler adalette bir infaz sistemi öncelikliydi. Beklentiler, umut hakkı konusundaydı. Beklentiler, 'Yaşlı ve hasta mahpusların durumlarına dair düzenlemeler söz konusu olsun.' buna yönelikti. Beklentiler, süreklileşmiş bir idam cezası gibi algılanan ağırlaştırılmış müebbedin sonlanmasına yönelikti. Siz infazda bir düzenleme yapacaksanız, bir paket hazırlayacaksanız buralardan başlamanız gerekirken gitmişsiniz kadınların nafaka hakkına çökmeye kalkmışsınız. Gitmişsiniz çocuklara daha fazla nasıl ceza veririz onun peşindesiniz. Siz suçu önleyici bir adalet sistemine sahip olmalısınız. Suçluları daha fazla cezalandırarak, suça neden olan meseleleri ortadan kaldırmadığınız sürece o ülkede suçla mücadele edemezsiniz."

Toplumun infaz adaleti için Türk Ceza Kanunu'nda, Terörle Mücadele Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklediğini dile getiren Temelli, "Bunların yapılabilmesi için de en önemli adımın atılmasına büyük bir ihtiyaç vardır. Sürekli konuşulan ama bir türlü hayata geçmeyen, üzerinde her türlü yorumun yapıldığı, her türlü beklentinin dile getirildiği artık bu 'özel yasa' dediğimiz kod yasa bir an önce gündeme alınmalı, Meclis'in gündemine gelmeli, bir yasalaşma süreci başlamalı ve yasalaşmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Mutlak butlan" kararı verilen CHP'ye de çağrıda bulunan Temelli, "Demokratik bir çözümü mutlaka üretmeliler. Bir an önce bu krizi, alacakları demokratik inisiyatifle aşmaları Türkiye siyaseti açısından da önemli bir adım olacaktır. Çünkü bu mesele sadece bir CHP meselesi değildir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Sezai Temelli, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Temelli'den CHP'ye Demokratik Çözüm Çağrısı - Son Dakika

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