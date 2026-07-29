Temizlik işçilerine "Hepatit B" eğitimi - Son Dakika
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Temizlik işçilerine "Hepatit B" eğitimi

Temizlik işçilerine "Hepatit B" eğitimi
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Osmangazi Belediyesi’nin Dünya Hepatit Günü kapsamında düzenlediği eğitimde, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli viral hepatitlerin bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemi hakkında uzman hekim tarafından bilgilendirildi.

Osmangazi Belediyesi'nin Dünya Hepatit Günü kapsamında düzenlediği eğitimde, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli viral hepatitlerin bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemi hakkında uzman hekim tarafından bilgilendirildi.

Hizmet kalitesini artırmanın yolunun sağlıklı, bilinçli ve güvenli çalışma ortamı oluşturmaktan geçtiği anlayışıyla personeline yönelik eğitim çalışmalarına sürdüren Osmangazi Belediyesi, Dünya Hepatit Günü kapsamında önemli bir farkındalık etkinliğine imza attı. Osmangazi Kent Konseyi ve Doruk Sağlık Grubu iş birliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, özellikle meslekleri gereği çeşitli risk faktörleriyle karşı karşıya kalan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, viral hepatit hastalıkları konusunda farkındalık kazandı. Günlük çalışma hayatlarında çevresel atıklar, kesici-delici materyaller ve farklı biyolojik risklerle karşılaşabilen temizlik çalışanlarının sağlık konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan eğitimde, viral hepatitlerin oluşturabileceği sağlık sorunları bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi'nde gerçekleştirilen programda Doruk Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Meltem Öner Karaçay tarafından bilgiler verildi.

Yüksek risk grubundaki çalışanlar için önemli bilgilendirme

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'ne dikkat çekerek, "Biz de Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi olarak yüksek risk grubunda bulunan temizlik çalışanlarımızla ilgili hayati önem taşıyan bir sorumluluk projesini Doruk Hastanesi ile iş birliği yaparak gerçekleştirdik. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a temizlik çalışanlarımıza verdiği destek ve önem için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Hastalık belirgin bir belirti vermediği için sessiz seyreder"

Dr. Öğretim Üyesi Meltem Öner Karaçay, özellikle Hepatit B ve Hepatit C'nin uzun yıllar herhangi bir belirti göstermeden ilerleyebildiğine dikkat çekerek, viral hepatitlerin karaciğer iltihaplanması olduğu ve bunun da çok önemli bir halk sağlığı olduğunu vurguladı. Dr. Öğretim Üyesi Meltem Öner Karaçay, karaciğer iltihaplanmasının ilerleyen dönemlerde siroza ve karaciğer kanserine sebebiyet verebileceğinin uyarısında bulunarak, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu hastalıklar siroz ve karaciğer kanseri olana kadar belirgin bir belirti vermediği için çok sessiz seyreder ve kişiler kendilerini aslında sağlıklı gibi hissedebilirler. Hepatit B'nin ve Hepatit A'nın tedavisi mümkündür, hatta Hepatit A'dan ve Hepatit B'den aşı ile korunabiliriz. Bu konuya dikkat çekmek için her yıl 28 Temmuz'da Dünya Hepatit Günü olarak kabul edilmiş. Bunun için toplum sağlığı adına bizimde burada olduğumuz gibi belirli çalışmalarda bu işi yürütmekteyiz. Hepatit A ve Hepatit E yiyecek ve içeceklerle bulaşan hatta kanalizasyon sularıyla bulaşabilen, Hepatit B ve Hepatit C ise parenteral yolla bulaşan hastalıklardır. Eğer aşısı olmayanlar varsa mutlaka bunların aşılarının tamamlanması öneriyoruz. Sarılık, halsizlik, bulantı, karın ağrısı gibi semptomlarla başlayabilir. Böyle şikayetler olduğu zaman kişiler mutlaka hekime yönlendirilmeli. Hepatit C'nin de artık dünya genelinde bir tedavisi var. Tamamen bu tedaviye kür sağlanmakta ve ücretsiz olarak devletin karşıladığı bir tedavi. Dolayısıyla bu tedavisi olan hastalıkların bilinçlendirilmesi önemli."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Temizlik işçilerine 'Hepatit B' eğitimi - Son Dakika

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