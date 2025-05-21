Teoman Mutlu Bolu'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Teoman Mutlu Bolu'da Vatandaşlarla Buluştu

Teoman Mutlu Bolu\'da Vatandaşlarla Buluştu

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Mutlu, Bolu'da sorunları dinleyip çözüm önerileri sundu.

21.05.2025 13:51
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YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Bolu'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarete ilişkin konuşan Mutlu, "Bugün Bolu'da gördük ki, milletimiz kördüğüm olmuş sorunlarına çözüm bekliyor, umut bekliyor. Biz de bu umudu yeşertmek için buradayız" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, partisinin saha çalışmaları kapsamında Bolu'ya ziyaret düzenledi. Parti heyetiyle birlikte gerçekleşen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mutlu, partisinin politika ve hedeflerini anlattı.

'YOLUMUZ HALKIN YOLU'

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, bölgedeki ilgiden memnun olduklarını söyledi. Mutlu, "Bolu'da yurttaşlarımızla bir araya geldik. Bizleri sıcak bir ilgiyle karşıladılar, her birine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Vatandaşın birçok derdi var. Biz de dertlerini dinledik, çözüm önerilerimizi sıraladık. Edebileceğimiz yardımlar var mıdır değerlendirdik. Bugün Bolu'da gördük ki, milletimiz kördüğüm olmuş sorunlarına çözüm bekliyor, umut bekliyor. Biz de bu umudu yeşertmek için buradayız. Bizim yolumuz, halkın yoludur; onların dertleriyle dertlenmek, çözüm için ter dökmek boynumuzun borcudur" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ YENİDEN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR ÜLKE YAPACAĞIZ'

Mutlu, "Bizim hedefimiz üreten, adil paylaşan, kendi kendine yeten bir Türkiye inşa etmektir. Milli ve yerli üretimle kalkınacak, çiftçimizin yüzünü güldürecek, işsizliği tarihe gömeceğiz. Türkiye'yi yeniden kendi ayakları üzerinde duran, güçlü ve müreffeh bir ülke yapacağız. Tüm çabamız, mücadelemiz, çalışmalarımız bu amaca yönelik" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Politika Teoman Mutlu Bolu'da Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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