Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç\'ın Hoşnudiye Mahallesi\'ndeki seçim iletişim merkezi açıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın Hoşnudiye Mahallesi'ndeki seçim iletişim merkezi açıldı.
Açılış programında vatandaşlara hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "İlk 1999'da aday olduğumuzda Eskişehirli, 'Ben özgür, kentimden gurur duyacak bir yönetim istiyorum' dedi ve direkt olarak bizleri seçtiler. 20 yıldan beri her seçimde bizlere destek verdiniz ve oylarımızı artırarak bu günlere geldik. Bugün farklı bir kadro ile çıkıyoruz. Bakın 1923'te Mustafa Kemal Atatürk laik cumhuriyetimizi kurmuş. Bu yıl 100'üncü yılını kutluyoruz. Hepinizden bu desteği bekliyoruz. Bakın seçimlerde bir harita çıkar. Onun göbeğinde bir kırmızı nokta var. Orası Eskişehir. Orayı beraber yaptık. Ben buradan sizlere söz veriyorum, o haritadaki kırmızı nokta hep kalacak. Ama her zamankinden daha çok destek verirseniz" dedi.
"Türkiye Eskişehir olsun"
İlerleyen günlerde vatandaşlarla birçok işe imza atacaklarını belirten Başkan Ataç, "Çünkü karşımızdakiler hayallerini gerçekleştirmeye ya da sizleri inandırmaya çalışıyorlar. Ama siz biliyorsunuz ki biz neler yaptık, bu referanslarla karşınıza çıkıyoruz. Biz kendimizle yarışıyoruz. Bu kent para ile satılmaz, bu kentte rant yoktur. Bizim halkımız onurludur, parayı eliyle ittirir. Tepebaşı'nda ne umutsuz ne de ümitsiz insan var. Çünkü Tepebaşı'nda, Tepebaşı Belediyesi var. Ama bize gururla her zaman destek veren güzel insanımız var. Atatürk sağ olsaydı, 'İşte benim istediğim şehir bu' derdi. Sağ olun bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. 20 yıldır desteğinizi veriyorsunuz. Çekinmeden açıkça da ifade ediyorsunuz. Bu şehre belediye başkanı olmak onurdur, gururdur. Sizlerin yüzü gülerse, sizin bir duanızı alırsak o bizim için her şey. Sevdiğim bir slogan var onunla bitireceğim. Bütün Türkiye Eskişehir olsun" şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından vatandaşlar ile birlikte seçim iletişim merkezinin açılışı gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR
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