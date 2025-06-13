Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Muhtarlarla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Muhtarlarla Buluştu
13.06.2025 14:42  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek hizmet birliği ve vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedeflerini paylaştı. Ataç, muhtarların katkılarının önemli olduğunu vurguladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı'nda göreve yapan mahalle muhtarları ile buluşmasında, "Amacımız vatandaşımızın daha nitelikli daha güzel daha huzurlu yaşantısı olması. Biz Eskişehir sevdalısıyız, Eskişehir'e hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yer alan hangar binasında Tepebaşı bölgesinde görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Buluşmaya muhtarların yanı sıra başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Buluşmada konuşan Başkan Ataç, "Muhtarlarımızla bir araya gelmek bizim için çok önemli. Geleceğe doğru nasıl hareket edeceğimize karar vereceğimiz bir toplantı. Tepebaşı'nı birlikte yönetiyoruz. Sizlerin katkılarını her zaman takdir ediyorum. Tepebaşı bölgesinde muhtar belediye ilişkileri gerçekten başka illere, başka belediyelere baktığımda çok farklı. Daha samimi, daha sıcak, herkes daha iyi bir iş yapabilme derdinde. Bu da belediye başkanı olarak beni sevindiriyor. Sizler bölgenizin, mahallenizin liderisiniz. Bizim göremediklerimizi siz görüyorsunuz. Bunları bize bildiriyorsunuz ve düzeltiliyor. Bu çok anlamlı ve çok önemli. Amacımız halkımızın daha nitelikli, daha güzel, daha huzurlu yaşantısı olması. Eğer vatandaşımızın yüzü gülerse bizlerin de yüzü güler. Bu sıcak ilişkinin devamından yanayım. Bu iş birliği her zaman bizi başarılı kılıyor. Yolumuza devam edeceğiz. Biz Eskişehir sevdalısıyız, Eskişehir'e hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizleri önemsiyorsunuz"

Buluşmada konuşan Bahçelievler Mahalle Muhtarı Sülbiye Bilen, "Bu güzel etkinlik ve mahallelerimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı Başkanımız Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizleri önemsiyorsunuz bizler de sizleri çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"Bir sorunumuz olursa geleceğimiz yer Tepebaşı Belediyesi oluyor"

Kavacık Mahalle Muhtarı Veli Oflaz, "Bizleri her zaman birlik ve beraberlik içerisinde bugünlere kadar taşıyan Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ve ekibi, muhtarların, halkın herkesin yanında oldu. İyi günde kötü günde bizleri ve halkımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Nerede bir sorunumuz, nerede bir sıkıntımız olursa geleceğimiz yer Tepebaşı Belediyesi oluyor. Bundan dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlar, mahallelerine yapılan hizmetlerde dolayı teşekkürlerini ileterek istek ve önerilerini sundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ahmet Ataç, Politika, Tepebaşı, Belediye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

15:19
İsrail’den yeni saldırı dalgası Tahran’ın merkezinde 2 büyük patlama
İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tahran'ın merkezinde 2 büyük patlama
15:06
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
13:52
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak
13:28
Netanyahu, İran’ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi
12:08
İran’da 2 MOSSAD ajanı gözaltına alındı
İran’da 2 MOSSAD ajanı gözaltına alındı
11:20
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:35
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:13
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 15:43:57. #7.13#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.