Tepebaşı ve Kocasinan Belediyeleri Arasında Belediyecilik Tartışması

Eskişehir'in merkez belediyelerinden Tepebaşı Belediyesi'nin gerçekleştirilen son meclis toplantısında gündeme gelen Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar Eskişehir'de büyük yankı uyandırdı.

Tepebaşı Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Atilay Dalgıç'ın Tepebaşı Belediyesi ile Kocasinan Belediyesi'ni kıyaslamasına AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya'dan cevap gecikmedi. Başkan Kaya; "Eğer belediyeciliği öğrenmek istiyorsanız, sizi AK Partili Kocasinan Belediyesi'ni gezdirmeye, belediyecilik dersi vermeye her zaman hazırız" dedi.

Meclis Üyesi Atilay Dalgıç'ın Tepebaşı Belediyesi'ni Kocasinan Belediyesi ile kıyaslamasını da eleştiren Kaya, "Kocasinan Belediyesi'ni örnek gösteriyorlar ama ben size söyleyeyim. Kocasinan Belediyesi, sadece kendi öz kaynaklarıyla tam 43 sosyal tesis yapmış. Son yapılan tesisi de Mayıs ayı meclis toplantısında meclis üyelerine gezdirmişler. Aralarında CHP'li üyeler de var. Onlar bile Kocasinan Belediye Başkanı'na teşekkür etmişler. Bu nezaketlerinden dolayı ben de onlara teşekkür ederim. Eğer hizmet görmek istiyorsanız, belediyeciliği öğrenmek istiyorsanız, Atilay Dalgıç Bey, sizi AK Partili belediyelere gezdirmeye her zaman hazırız. Otobüs parasını ben kendi cebimden karşılayacağım. Nerelere bina yapılmış, nerelere sıcak asfalt dökülmüş, nerelerde sosyal belediyecilik yapılıyor; hepsini yerinde göstermek isterim. Eğer samimi olunacaksa, ben yine söylüyorum. Gelin sizi AK Partili belediyeleri gezdirmeye hazırım. Atilay Bey, çok istiyorsanız sizi oraya da göndeririz, orada staj yaptırırız" diye konuştu.

Melekoğlu: "Kocasinan'a gelin belediyeciliği anlatalım"

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya'nın, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin CHP'li meclis üyelerine yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kayseri'nin birçok alanda olduğu gibi belediyecilik noktasında da zirvede olduğuna dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'nun ortasında parlayan yıldızıdır Kayseri. Sanayisiyle, ticaretiyle, gerçekten gurur duyduğumuz şehrimiz her alanda olduğu gibi belediyecilik noktasında yine zirvede olduğunu ve ülkemizde örnek teşkil ettiğini bir kez daha gösterdi. AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanımız Sayın Muhammed Ali Kaya'nın CHP'li belediye meclis üyelerine yaptığı staj çağrısı bizimde çağrımızdır. Bizim kapımız herkese açık. Gönül belediyeciliği, hizmet belediyeciliği. Sosyal belediyecilik, nasıl yapılır görmek isteyenleri Kayseri'ye Kocasinan'a bekleriz. Kocasinan Belediyesi'nin çalışmalarını gören herkes illaki bir örnek alacak çalışma bulacaktır. Kocasinan Belediyesi'nin dost Market ve mağazasını, asfalt üretim tesisini, agrega tesisini, dönüşüm tesislerini, kendi öz sermayesi ile yaptığı içerisinde yüzme havuzu, spor alanları, kurs merkezleri, kütüphaneleri, kafeleri olan Kocasinan Akademileri, kentsel dönüşüm çalışmalarını daha saymakla bitiremeyeceğimiz onlarca projeyi anlatmaktan zevk alırız. Birilerine ilham olmasından, ufuklarının açılmasına katkı sağlaması bizi mutlu eder. Tepebaşı Ak Parti İlçe Başkanımız Muhammed Ali Kaya'nın göndereceği her stajyere kapımız açıktır." - KAYSERİ