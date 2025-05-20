Tepebaşı ve Kocasinan Belediyeleri Arasında Belediyecilik Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tepebaşı ve Kocasinan Belediyeleri Arasında Belediyecilik Tartışması

Tepebaşı ve Kocasinan Belediyeleri Arasında Belediyecilik Tartışması

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nin meclis toplantısında Kocasinan Belediyesi'nin başarıları gündeme geldi. AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, CHP'li meclis üyesine belediyecilik dersi vermeye hazır olduklarını belirtti. Kocasinan'ın sosyal tesis projeleri öne çıkarıldı.

20.05.2025 15:42  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in merkez belediyelerinden Tepebaşı Belediyesi'nin gerçekleştirilen son meclis toplantısında gündeme gelen Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar Eskişehir'de büyük yankı uyandırdı.

Tepebaşı Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Atilay Dalgıç'ın Tepebaşı Belediyesi ile Kocasinan Belediyesi'ni kıyaslamasına AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya'dan cevap gecikmedi. Başkan Kaya; "Eğer belediyeciliği öğrenmek istiyorsanız, sizi AK Partili Kocasinan Belediyesi'ni gezdirmeye, belediyecilik dersi vermeye her zaman hazırız" dedi.

Meclis Üyesi Atilay Dalgıç'ın Tepebaşı Belediyesi'ni Kocasinan Belediyesi ile kıyaslamasını da eleştiren Kaya, "Kocasinan Belediyesi'ni örnek gösteriyorlar ama ben size söyleyeyim. Kocasinan Belediyesi, sadece kendi öz kaynaklarıyla tam 43 sosyal tesis yapmış. Son yapılan tesisi de Mayıs ayı meclis toplantısında meclis üyelerine gezdirmişler. Aralarında CHP'li üyeler de var. Onlar bile Kocasinan Belediye Başkanı'na teşekkür etmişler. Bu nezaketlerinden dolayı ben de onlara teşekkür ederim. Eğer hizmet görmek istiyorsanız, belediyeciliği öğrenmek istiyorsanız, Atilay Dalgıç Bey, sizi AK Partili belediyelere gezdirmeye her zaman hazırız. Otobüs parasını ben kendi cebimden karşılayacağım. Nerelere bina yapılmış, nerelere sıcak asfalt dökülmüş, nerelerde sosyal belediyecilik yapılıyor; hepsini yerinde göstermek isterim. Eğer samimi olunacaksa, ben yine söylüyorum. Gelin sizi AK Partili belediyeleri gezdirmeye hazırım. Atilay Bey, çok istiyorsanız sizi oraya da göndeririz, orada staj yaptırırız" diye konuştu.

Melekoğlu: "Kocasinan'a gelin belediyeciliği anlatalım"

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya'nın, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin CHP'li meclis üyelerine yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kayseri'nin birçok alanda olduğu gibi belediyecilik noktasında da zirvede olduğuna dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'nun ortasında parlayan yıldızıdır Kayseri. Sanayisiyle, ticaretiyle, gerçekten gurur duyduğumuz şehrimiz her alanda olduğu gibi belediyecilik noktasında yine zirvede olduğunu ve ülkemizde örnek teşkil ettiğini bir kez daha gösterdi. AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanımız Sayın Muhammed Ali Kaya'nın CHP'li belediye meclis üyelerine yaptığı staj çağrısı bizimde çağrımızdır. Bizim kapımız herkese açık. Gönül belediyeciliği, hizmet belediyeciliği. Sosyal belediyecilik, nasıl yapılır görmek isteyenleri Kayseri'ye Kocasinan'a bekleriz. Kocasinan Belediyesi'nin çalışmalarını gören herkes illaki bir örnek alacak çalışma bulacaktır. Kocasinan Belediyesi'nin dost Market ve mağazasını, asfalt üretim tesisini, agrega tesisini, dönüşüm tesislerini, kendi öz sermayesi ile yaptığı içerisinde yüzme havuzu, spor alanları, kurs merkezleri, kütüphaneleri, kafeleri olan Kocasinan Akademileri, kentsel dönüşüm çalışmalarını daha saymakla bitiremeyeceğimiz onlarca projeyi anlatmaktan zevk alırız. Birilerine ilham olmasından, ufuklarının açılmasına katkı sağlaması bizi mutlu eder. Tepebaşı Ak Parti İlçe Başkanımız Muhammed Ali Kaya'nın göndereceği her stajyere kapımız açıktır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Muhammed Ali, Eskişehir, Kocasinan, Politika, AK Parti, Tepebaşı, kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Tepebaşı ve Kocasinan Belediyeleri Arasında Belediyecilik Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEVA’dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP’ye katıldı DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı
Nevzat Çiçek açıkladı Irak Cumhurbaşkanı’ndan terörsüz Türkiye sürecine destek Nevzat Çiçek açıkladı! Irak Cumhurbaşkanı'ndan terörsüz Türkiye sürecine destek
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor
Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı’na aday olacak mı Canlı yayında açıkladı Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Süper Lig’in 4 şanssız ismi Gittikleri takım küme düşüyor Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
Gaziantep’te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı Gaziantep'te yolcu, taksi şoförünü defalarca bıçakladı
Volkan Demirel, Ali Koç’un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi’nde Süper Lig’e yükseldi Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükseldi
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum
Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı
Özel’in “yerel diktatör“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özel'in "yerel diktatör" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
11:42
İBB’ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi
23:48
Kocaelispor’dan sürpriz hamle Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
23:31
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig’de tarih yazan adam: Marco Paixao
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao
23:18
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
23:16
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
23:05
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
22:44
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
2. Lig yolunda finalistler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 17:22:58. #7.13#
SON DAKİKA: Tepebaşı ve Kocasinan Belediyeleri Arasında Belediyecilik Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.