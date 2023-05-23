Tepkilerin odağındaki isim Oğan'dan dikkat çeken beğeni: Herkes çekilsin, memleketi Kılıçdaroğlu'na teslim edelim

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, tarafını belli etti. Kameralar karşısına geçen Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

"SAYIN ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"

Oğan, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum." dedi.

KARARI YANKI UYANDIRDI

Açıklamaları ile yankı uyandıran Sinan Oğan'ın bu kararı bazı isimler tarafından olumlu, kimi kişilerce de tepkiyle karşılandı. Oğan, açıklamasının ardından kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybederken Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımı beğendi.

DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

O paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Sinan Oğan aday olmasaydı Recep Tayyip Erdoğan seçimi ilk turda kazanıyordu. Buna rağmen hiçbir AK Partilinin Oğan'a sövdüğünü görmedim. Oğan'a sövün, İnce'ye sövün, masadan kalkınca Akşener'e sövün; herkes "demokratik" şekilde çekilsin, memleketi Kılıçdaroğlu'na teslim edelim."