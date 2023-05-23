Tepkilerin odağındaki isim Oğan'dan dikkat çeken beğeni: Herkes çekilsin, memleketi Kılıçdaroğlu'na teslim edelim - Son Dakika
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Tepkilerin odağındaki isim Oğan'dan dikkat çeken beğeni: Herkes çekilsin, memleketi Kılıçdaroğlu'na teslim edelim

23.05.2023 12:24

İlk turda yüzde 5.1 oy alan Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi. Bu kararı eleştirilen Oğan'ın Twitter'da beğendiği bir tweet dikkat çekti. Paylaşımda, "Oğan aday olmasaydı Erdoğan seçimi ilk turda kazanıyordu. Buna rağmen hiçbir AK Partilinin Oğan'a sövdüğünü görmedim. Oğan'a sövün, İnce'ye sövün, masadan kalkınca Akşener'e sövün; herkes demokratik şekilde çekilsin, memleketi Kılıçdaroğlu'na bırakalım" ifadeleri kullanılıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5'in üzerinde oy alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, tarafını belli etti. Kameralar karşısına geçen Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

"SAYIN ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"

Oğan, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum." dedi.

KARARI YANKI UYANDIRDI

Açıklamaları ile yankı uyandıran Sinan Oğan'ın bu kararı bazı isimler tarafından olumlu, kimi kişilerce de tepkiyle karşılandı. Oğan, açıklamasının ardından kısa sürede 100 binden fazla takipçi kaybederken Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımı beğendi.

DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

O paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Sinan Oğan aday olmasaydı Recep Tayyip Erdoğan seçimi ilk turda kazanıyordu. Buna rağmen hiçbir AK Partilinin Oğan'a sövdüğünü görmedim. Oğan'a sövün, İnce'ye sövün, masadan kalkınca Akşener'e sövün; herkes "demokratik" şekilde çekilsin, memleketi Kılıçdaroğlu'na teslim edelim."

Tepkilerin odağında yer alan Oğan'dan dikkat çeken beğeni: Herkes çekilsin, memleketi Kılıçdaroğlu'na teslim edelim
YORUMLAR (2)
  • İbrahim İlhan: En azından senin gibi satmıyor laflarına caymiyor boş adammışsın söylediklerine bakarsan Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Görünüşte seni bir şey zannettik Muharrem İnce gibi sende tııııssss çıktın Cevap Yaz 11 19 Yayından Kaldır
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Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleme kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleme kararına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli

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