Başkan Kul: "Mazlumların acısını yüreğimizde yaşıyoruz"

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "İslam coğrafyasının dört bir yanında zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısını da yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Berat Kandili dolayısıyla belediye personeli ve o sırada belediyede bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek kandillerini kutladı. Mesai arkadaşlarına ve vatandaşlara lokma ikramında bulunan Başkan Kul, "Biz büyük bir aileyiz. Berat Kandili birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirsin" diye konuştu.

Başkan Kul, dualarının merkezinde zulüm altındaki Müslümanların olduğunu belirterek, "Bu mübarek gecede rızık, şifa ve af dilerken şehrimizin birliği ve ülkemizin dirliği için dua ediyoruz. Ancak İslam coğrafyasının dört bir yanında zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısını da yüreğimizde hissediyoruz. Bu gecenin hürmetine akan kanın durmasını, mazlumların feraha kavuşmasını niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN