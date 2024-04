Terme Belediye Başkanı Şenol Kul Göreve Başladı

Politika

Terme Belediye Başkanı seçilen Şenol Kul, dün mazbatasını aldıktan sonra bugün görevi devralarak, hizmete başladı.

31 Mart'ta düzenlenen seçimlerde Terme Belediye Başkanı Seçilen Şenol Kul, dün mazbatasını aldıktan sonra bugün Terme Belediyesinde düzenlenen törenle belediye başkanlığı görevini önceki dönem belediye başkanı Ali Kılıç'tan devraldı.

Terme Belediyesinde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Ali Başkanımıza Termemize verdiği hizmetlerden kaynaklı teşekkür ediyoruz. Biz birlikte Terme için çalışmaya devam edeceğiz. Biz bayrağı bugün ali başkandan devralıyoruz. Bayrağı devrettiğimizde çocuklarımıza ve torunlarımıza onurla, gururla yaşayabilecekleri bir ilçe bırakacağız. Beyaz bir sayfa açarak, tek hedefimiz olan Terme'yi hak ettiği yere getirme sevdası ile çalışacağız. Bu gayretle önümüze çıkan her engeli aşacağız. Bizler artık birçok şeyi geride bırakıp, onurla ve gururla yaşayabileceğimiz bir Terme için harekete geçeceğimiz bir dönem başlatıyoruz. Ben her zaman söylüyorum, kapım herkese açık. Ne zaman isteseniz yanıma gelip görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Terme'nin hak ettiği yere gelmesini istiyorsak bunu el birliği ile çalışarak başarabiliriz. ilçemiz için kollarımızı sıvadık bir an evvel projelerimiz için çalışmaya başlayacağız. İlçemize vizyon katacak eser ve hizmet belediyeciliği noktasında ilçemize değer katacak olan çalışmalarımızı hemen hayata geçireceğiz" dedi.

Töreninin ardından makamına oturarak, tebrikleri kabul eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kendisine gönderilecek tebrik çiçekleri yerine ilçede bulunan Terme Arama Kurtarma Derneğine(TAKE) bağışta bulunulmasını istedi. - SAMSUN