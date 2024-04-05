Terme Belediye Başkanı Şenol Kul Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul Göreve Başladı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul Göreve Başladı

Terme Belediye Başkanı seçilen Şenol Kul, mazbatasını aldıktan sonra görevi devralarak hizmete başladı. Devir teslim töreninde konuşan Kul, Terme için çalışmaya devam edeceklerini ve ilçeyi hak ettiği yere getirmek için gayret göstereceklerini belirtti.

05.04.2024 17:36  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terme Belediye Başkanı seçilen Şenol Kul, dün mazbatasını aldıktan sonra bugün görevi devralarak, hizmete başladı.

31 Mart'ta düzenlenen seçimlerde Terme Belediye Başkanı Seçilen Şenol Kul, dün mazbatasını aldıktan sonra bugün Terme Belediyesinde düzenlenen törenle belediye başkanlığı görevini önceki dönem belediye başkanı Ali Kılıç'tan devraldı.

Terme Belediyesinde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Ali Başkanımıza Termemize verdiği hizmetlerden kaynaklı teşekkür ediyoruz. Biz birlikte Terme için çalışmaya devam edeceğiz. Biz bayrağı bugün ali başkandan devralıyoruz. Bayrağı devrettiğimizde çocuklarımıza ve torunlarımıza onurla, gururla yaşayabilecekleri bir ilçe bırakacağız. Beyaz bir sayfa açarak, tek hedefimiz olan Terme'yi hak ettiği yere getirme sevdası ile çalışacağız. Bu gayretle önümüze çıkan her engeli aşacağız. Bizler artık birçok şeyi geride bırakıp, onurla ve gururla yaşayabileceğimiz bir Terme için harekete geçeceğimiz bir dönem başlatıyoruz. Ben her zaman söylüyorum, kapım herkese açık. Ne zaman isteseniz yanıma gelip görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Terme'nin hak ettiği yere gelmesini istiyorsak bunu el birliği ile çalışarak başarabiliriz. ilçemiz için kollarımızı sıvadık bir an evvel projelerimiz için çalışmaya başlayacağız. İlçemize vizyon katacak eser ve hizmet belediyeciliği noktasında ilçemize değer katacak olan çalışmalarımızı hemen hayata geçireceğiz" dedi.

Töreninin ardından makamına oturarak, tebrikleri kabul eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kendisine gönderilecek tebrik çiçekleri yerine ilçede bulunan Terme Arama Kurtarma Derneğine(TAKE) bağışta bulunulmasını istedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Şenol Kul, Terme, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Terme Belediye Başkanı Şenol Kul Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gümüşhane'de Güvenlik İstatistikleri Açıklandı
    17:58 Gümüşhane'de Güvenlik İstatistikleri Açıklandı

    Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, mart ayına ait güvenlik istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Vali Tanrısever, terör örgütlerine yönelik operasyonlar, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgi verdi.

  • Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı mazbatasını aldı
    17:57 Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı mazbatasını aldı

    31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'nden Karaman Belediye Başkanı seçilen Savaş Kalaycı, mazbatasını aldı. Kalaycı, mazbatasını Karaman İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törenle aldı.


17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:46 Beyoğlu’nda korkutan yangın 11 kişi tahliye edildi Beyoğlu'nda korkutan yangın! 11 kişi tahliye edildi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 18:01:18. #1.12#
SON DAKİKA: Terme Belediye Başkanı Şenol Kul Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement